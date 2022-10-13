У Великій Британії припустили, що російські військові, ймовірно, очікують бої в Херсоні. Таке припущення виникло на тлі нещодавнього наказу щодо підготовки евакуації частини мирних мешканців міста.

Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Відступивши приблизно на 20 км на північ від Херсонського напрямку на початку жовтня, російські війська, ймовірно, намагаються закріпити нову лінію фронту на захід від села Милове у Херсонській області.

Британські розвідники додали, що вздовж цієї лінії тривають важкі бої, особливо на західній околиці, де українські наступи означають, що фланг Росії більше не захищений річкою Інгулець. Більша частина російських військ на цій лінії фронту залишаються недоукомплектованими підрозділами ВДВ, зазначається у повідомленні.

Також зазначається, що останніми днями російська окупаційна влада, ймовірно, віддала розпорядження про підготовку до евакуації частини мирних мешканців Херсона. Можливо, вони “очікують поширення бойових дій на саме місто Херсон”.