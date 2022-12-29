Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські окупаційні війська можуть готуватись до рішучих дій у Луганській області. Однак поки не відомо, - це будуть наступальні чи оборонні дії.

Про це йдеться у звіті ISW.

Експерти зауважили, що російські окупаційні війська продовжують накопичувати техніку та сили у Луганську.

Бійці повітрянодесантних війск РФ, які раніше були задіяні на Херсонщині зараз, ймовірно, перекинуті до Луганської області.

Також зображення у соцмережах з кінця грудня дедалі частіше демонструють російську техніку, яка проїжджає транзитом у Луганській області.

Російські війська використовують термобаричні артилерійські засоби на рівні військового округу в Луганському районі бойових дій, що може свідчити про пріоритетність операцій у цьому районі.

26 грудня українська розвідка повідомила, що російські військові призначили нового командувача Західним військовим округом (ЗВО), який командує російськими військами з командного пункту в Богучарі Воронезької області.

Підрозділи ЗМЗ (такі як 144-та мотострілецька дивізія) є основними силами, які діють на Луганському напрямку, і зміна командування може свідчити про спроби підтримати нові рішучі зусилля в цьому районі.

Українські високопосадовці заявили, що російські війська в Білорусі та Запоріжжі станом на кінець грудня не формують ударні групи, однак щодо Луганського напрямку таких заяв не було.

Протягом кількох місяців російські війська створювали великі траншеї та польові укріплення в Луганській області, що могло б підтримати заплановану рішучу атаку Росії в районі Луганської області.

“Вищезазначені показники можуть свідчити про те, що російські війська в Луганській області готуються до наступальної операції, як раніше прогнозувала ISW, але також можуть свідчити про підготовку до більш масштабних руйнівних атак або оборонної контратаки, щоб скористатися контрнаступальними зусиллями України в районі, де росіяни очікувати зупинки”, – наголосили експерти.