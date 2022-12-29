Про це йдеться у звіті ISW.
Експерти зауважили, що російські окупаційні війська продовжують накопичувати техніку та сили у Луганську.
Бійці повітрянодесантних війск РФ, які раніше були задіяні на Херсонщині зараз, ймовірно, перекинуті до Луганської області.
Також зображення у соцмережах з кінця грудня дедалі частіше демонструють російську техніку, яка проїжджає транзитом у Луганській області.
Російські війська використовують термобаричні артилерійські засоби на рівні військового округу в Луганському районі бойових дій, що може свідчити про пріоритетність операцій у цьому районі.
26 грудня українська розвідка повідомила, що російські військові призначили нового командувача Західним військовим округом (ЗВО), який командує російськими військами з командного пункту в Богучарі Воронезької області.
Підрозділи ЗМЗ (такі як 144-та мотострілецька дивізія) є основними силами, які діють на Луганському напрямку, і зміна командування може свідчити про спроби підтримати нові рішучі зусилля в цьому районі.
Українські високопосадовці заявили, що російські війська в Білорусі та Запоріжжі станом на кінець грудня не формують ударні групи, однак щодо Луганського напрямку таких заяв не було.
Протягом кількох місяців російські війська створювали великі траншеї та польові укріплення в Луганській області, що могло б підтримати заплановану рішучу атаку Росії в районі Луганської області.
“Вищезазначені показники можуть свідчити про те, що російські війська в Луганській області готуються до наступальної операції, як раніше прогнозувала ISW, але також можуть свідчити про підготовку до більш масштабних руйнівних атак або оборонної контратаки, щоб скористатися контрнаступальними зусиллями України в районі, де росіяни очікувати зупинки”, – наголосили експерти.
- 28 грудня бої точаться навколо Кремінної на сході України: українські війська наближаються до повернення цього невеликого, але стратегічно важливого міста, тоді як росіяни намагаються утримати свої найважчі досягнення у війні.