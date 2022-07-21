Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що протягом останніх тижнів російські армійці не досягли жодних значних успіхів у наступальній операції на Донбасі і продовжують втрачати потужність, що, ймовірно, завадить їм найближчим часом захопити основні міста на Донеччині.

Про це йдеться у щоденному звіті експертів ISW.

Зазначається, що поточна наступальна операція російських окупантів може принести їм обмежені територіальні здобутки у Донецькій області на північний схід від траси Е40. Однак, ймовірно, цей наступальний потенціал росіян закінчиться перед захопленням основних міст – Слов’янська або Бахмута.

Протягом останніх тижнів РФ не досягла жодних значних успіхів на Слов’янському напрямку та вздовж Сіверсько-Бахмутського виступу. Окупанти продовжують втрачати свою наступальну потужність у локальних боях за невеликі населені пункти на Донеччині.

Зокрема, окупанти від 3 липня намагаються захопити Сіверськ, однак станом на 20 липня досі не дійшли до міста.

Така ж ситуація і з наступом окупантів на Бахмут, тому вони зараз зосередились на невеликих населених пунктах на сході та півдні міста.

Здебільшого припинились і кількатижневі намагання росіян дійти до Слов’янська.

Коротка оперативна пауза, яку війська РФ взяли після захоплення Лисичанська, не призвела до значного просування Росії вперед, однак постійний тиск Кремля на військових, все ж може призвести до обмежених успіхів окупантів найближчими днями чи тижнями.

На даний час військам РФ важко просуватись вперед по малозаселеній та відкритій місцевості. Наближаючись трасою Е40 до Слов’янська та Бахмута, окупанти зіштовхнуться з місцевістю, яка буде більш сприятливою для ЗСУ через щільність населення та забудованість цих територій.

“Тому нинішній російський наступ на Донбасі, найімовірніше, досягне кульмінації десь уздовж E40 найближчими тижнями”, – резюмували експерти.