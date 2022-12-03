План російських армійців, ймовірно, полягає у тому, щоб оточити місто Бахмут Донецької області тактичним наступом на північ та південь, що є передусім символічною та політичною метою для РФ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, російські війська продовжують спрямовувати значну частину своїх загальних військових зусиль і вогневої потужності на ділянці укріпленої лінії фронту довжиною приблизно 15 км навколо міста Бахмут у Донецькій області.

У Міноборони Великої Британії зазначили, що план російських військ, швидше за все, має на меті оточити місто тактичним наступом на північ і південь. У розвідці додали, що в останні дні, ймовірно, російські армійці досягли невеликих успіхів на південному напрямку цього наступу, де вони прагнуть зміцнити обмежені плацдарми на захід від болотистої місцевості навколо малої річки Бахмутка.

“З початку серпня 2022 року Росія зробила Бахмут пріоритетним напрямком своїх наступальних операцій. Захоплення міста може мати обмежену оперативну цінність, хоча потенційно дозволить Росії загрожувати більшим міським районам Краматорська та Слов’янська”, – пояснили у британській розвідці.

А також додали, що попри все, ця кампанія була непропорційно дорогою порівняно з цими можливими перевагами. До того ж існує ймовірність того, що захоплення Бахмута стало передусім символічною й політичною метою для Росії.