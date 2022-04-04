Війська РФ намагаються оточити сили ООС та захопити Харків – Міноборони

Російські війська проводять перегрупування та намагаються оточити українські сили Операції Об'єднаних сил. Окрім цього, дані розвідки свідчать про те, що ворог готується захопити Харків.

Про це речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив на брифінгу.

За його словами, основні зусилля супротивник зосередив на підготовці до відновлення наступальних дій, щоб оточити угруповання ООС та заволодіти містом Харків.

Водночас РФ продовжує застосовувати високоточне озброєння для знищення об’єктів критичної інфраструктури України, формує та переміщує додаткові підрозділи зі складу Східного та Центрального військових округів збройних сил РФ для участі у бойових діях на території України.

Ворог також посилює угруповання військ Західного та Південного військових округів у Слобожанському та Донецькому операційних районах.