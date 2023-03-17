За даними британських розвідників, російські окупанти тимчасово виснажили боєздатність і на даний час не в змозі здійснювати навіть локальні наступальні дії.

Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.

Як зауважили фахівці, протягом останніх днів війська РФ та найманці ПВК “Вагнер” зайняли плацдарм на захід від річки Бахмутка в центрі міста Бахмут на Донеччині.

Минулого тижня річка стала своєрідною лінією фронту. ЗСУ продовжують захищати західну частину Бахмута.

Однак, загалом, по всій лінії фронту Росія проводить одні з найнижчих показників локальних наступальних дій, які спостерігалися принаймні з січня 2023 року.

“Швидше за все, це пов’язано з тим, що російські війська тимчасово виснажили боєздатність розгорнутих формувань до такої міри, що навіть локальні наступальні дії наразі неможливі”, – зазначили розвідники.

Фахівці додали, що російські лідери, ймовірно, намагатимуться відновити наступальний потенціал сил після поповнення особового складу та запасів боєприпасів.

Однак командирам, ймовірно, доведеться вибирати між проведенням наступальних операцій і проведенням надійної оборони повної лінії.