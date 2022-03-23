Про це повідомляє голова Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Міністр зазначив, що ніколи не думав, що доведеться надавати бронежилети для медичних працівників. Наразі через війну, як додав Ляшко, змінилося життя кожного з нас, як наші плани, пріорітети так і думки.
“Але через дії терористів з Росії, які вже обстріляли 58 машин екстреної медичної допомоги та вбили 6 наших колег, ми вимушені робити й це”,– написав він.
Першу частину бронежилетів передали сьогодні. Їх отримали працівники екстреної медичної допомоги, які попри все, під кулями, рятують українців на межі в зоні активних бойових дій.
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