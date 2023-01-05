У Бериславі Херсонської області внаслідок обстрілу російськими військами й влучання ворожого снаряду в будинок загинуло подружжя та їхній 12-річний син.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

“Сьогодні в місті трагічні новини. Обстріл окупантів та внаслідок влучання снаряда у будинок загинула родина”, – написав Кирило Тимошенко. За його словами, у цьому полягає вся ницість й підлість Росії.

“Вранці вони говорять про “різдвяне перемир’я”, а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їх 12-річний син? Тим, що вони просто українці? Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі… Щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і гнів… Військові злочинці будуть покарані!”, – наголосив заступник керівника ОПУ.

Зазначимо, що 5 січня російські військові завдали удару центральну частину Херсона, де влучили в будинок. Внаслідок чого ні місці загинув 20-річний чоловік.

Крім того, протягом 4 січня російські військові 41 раз атакували Херсонську область, 9 разів завдали удару по обласному центру. Внаслідок цього 3 людей отримали поранення.

За словами голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича російські війська 41 раз обстріляли територію Херсонської області. Там ворог завдавав ударів з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Водночас сам Херсон військові РФ атакували 9 раз. За словами Янушевича, росіяни вкотре обстріляли житлові квартали міста. Там ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли 3 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, пише голова ОВА.