Про це повідомляє оперативне командування “Північ”.
Згідно з інформацією командування близько 14:35 спостерігачі зафіксували 4 влучання. У “Півдні” припускають, що обстріл здійснили з міномета калібру 120 мм в районі населеного пункту Грем‘яч.
Також майже о 14:50 військові зафіксували 4 “приходи” також, ймовірно, з міномета в район населеного пункту Середино-Буда.
За попередніми даними, втрат серед особового складу та техніки немає.
- Нагадаємо, що сьогодні російські військові завдали чергового ракетного удару по Харківській області. Сьогодні постраждали мешканці міста Лозова. За попередніми даними, є постраждалі.
- Також росіяни черговий раз завдали ракетного удару по території Одеського району. За останніми даними, загроза для мирних мешканців відсутня.