Сьогодні росіяни завдали удару по прикордонню Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє оперативне командування “Північ”.

Згідно з інформацією командування близько 14:35 спостерігачі зафіксували 4 влучання. У “Півдні” припускають, що обстріл здійснили з міномета калібру 120 мм в районі населеного пункту Грем‘яч.

Також майже о 14:50 військові зафіксували 4 “приходи” також, ймовірно, з міномета в район населеного пункту Середино-Буда.

За попередніми даними, втрат серед особового складу та техніки немає.