Ввечері 22 квітня російські війська завдали ударів по Харкову та Харківському районі. За даними місцевої влади, у Новобаварскому районі через ракетний обстріл виникла пожежа.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов у Telegram.

“Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!”, — написав Синєгубов.

За його словами, під ударом окупантів було місто Харків та Харківський район. Попередньо, ворог бив ракетами С-300. Наразі масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.

Цю інформацію підтвердив Терехов, додавши, що у Новобаварскому районі через ракетний обстріл виникла пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. На місці працюють ДСНС.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.