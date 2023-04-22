Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов у Telegram.
“Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!”, — написав Синєгубов.
За його словами, під ударом окупантів було місто Харків та Харківський район. Попередньо, ворог бив ракетами С-300. Наразі масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.
Цю інформацію підтвердив Терехов, додавши, що у Новобаварскому районі через ракетний обстріл виникла пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. На місці працюють ДСНС.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
- Російські окупаційні війська продовжують наступ та Бахмут та села поблизу міста. Вони намагалися захопити Григорівку, Хромове та Іванівське.
- У суботу, 22 квітня, російські війська завдали удару по одному з парків Херсона. За даними місцевої влади, є поранення чоловік.
- Вранці 22 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух на території локомотивного депо.