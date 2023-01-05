У Республіку Білорусь продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка Збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Республіки Білорусь.

У відомстві зазначили, що у межах забезпечення військової безпеки Союзної держави продовжується нарощування регіонального угруповання військ Республіки Білорусь та Російської Федерації. Відтак, з підрозділами, що прибувають, на полігонах Республіки Білорусь сплановано подальше проведення заходів бойового злагодження.

Крім того, планується проведення спільного льотно-тактичного навчання з метою підвищення рівня бойової підготовки авіаційних підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації.

За даними Міноборони РБ, від російської сторони в даному заході візьме участь військове формування повітряно-космічних сил.

У відомстві запевняють, що створення російсько-білоруського угруповання військ на території країни нібито пов’язане з ситуацією, що складається поблизу кордонів.

Зазначимо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко проголосив “рік миру та творення” у Білорусі. Він підписав відповідний указ на 2023 рік. Документ затвердили нібито “з метою консолідації білоруського народу, зміцнення у суспільстві ідей миру та творчої праці як головних умов розвитку білоруської держави”.