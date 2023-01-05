Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Республіки Білорусь.
У відомстві зазначили, що у межах забезпечення військової безпеки Союзної держави продовжується нарощування регіонального угруповання військ Республіки Білорусь та Російської Федерації. Відтак, з підрозділами, що прибувають, на полігонах Республіки Білорусь сплановано подальше проведення заходів бойового злагодження.
Крім того, планується проведення спільного льотно-тактичного навчання з метою підвищення рівня бойової підготовки авіаційних підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації.
За даними Міноборони РБ, від російської сторони в даному заході візьме участь військове формування повітряно-космічних сил.
У відомстві запевняють, що створення російсько-білоруського угруповання військ на території країни нібито пов’язане з ситуацією, що складається поблизу кордонів.
Зазначимо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко проголосив “рік миру та творення” у Білорусі. Він підписав відповідний указ на 2023 рік. Документ затвердили нібито “з метою консолідації білоруського народу, зміцнення у суспільстві ідей миру та творчої праці як головних умов розвитку білоруської держави”.
“Президент Республіки Білорусь 2023 рік оголосив роком миру та творення. Відповідний указ №1 від 1 січня 2023 року підписав голова держави Олександр Лукашенко”, – йдеться у повідомленні.
В указі обрано ключовими напрямками удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення, просування мирних ініціатив громадян та громадськості. Також йдеться про сприяння “міжконфесійному діалогу, що забезпечує мир та згоду у білоруському суспільстві”. Такий крок “стане білоруською відповіддю на мілітаризацію у європейському регіоні”.
- Очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков оцінив ймовірність наступу на Україну з Білорусі, зазначивши, що з “таким сусідом” ризик нового вторгнення залишається.
- Зараз прикордонники не бачать створення наступального угруповання, яке б могло здійснити наступ в Україну з Білорусі.
- На тлі нестачі військових та перенапруження російської армії РФ змушена залучати інструкторів з Білорусі до тренування своїх солдатів.