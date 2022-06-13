Російські війська продовжують воювати зі створенням додаткових боєздатних підрозділів. Також росіяни продовжують хвилю дезінформації з метою залякати українців.

Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони Великої Британії повідомило 12 червня, що російські сили протягом останніх кількох тижнів намагалися створити більше бойових одиниць, готуючись до розгортання тактичних груп третього батальйону (BTG) з деяких підрозділів.

Також у міноборони зазначили, що російські бригади та полки зазвичай можуть генерувати два БТГ, але при цьому основні підрозділи залишаються в основному недоукомплектованими достатньою кількістю сил. Ці треті БТГ, ймовірно, будуть ще більш неукомплектовані та покладатимуться на новобранців та мобілізованих резервістів. Їхнє розгортання, ймовірно, негативно вплине на здатність їхніх батьківських підрозділів відновлювати свою бойову міць протягом досить тривалого часу. Створені таким шляхом, вони не матимуть бойової сили звичайних БТГ.

Важливо не переоцінювати російські запаси, вироблені таким чином, рахуючи ці треті БТГ як звичайні БТГ, наголошують експерти Інституту.

Проросійські джерела продовжують поширювати дезінформацію, щоб посіяти занепокоєння та образу серед українського населення. Повідомляється, що російські Telegram-канали 12 червня почали розповсюджувати фейковий наказ про мобілізацію, який вони неправдиво приписували українському Генштабу. У фальшивому наказі передбачалося мобілізацію всіх українок, які мають право з’явитися на службу до “31 червня” (у червні 30 днів).

Загальна ситуація на фронті:

Російські війська продовжили наземний штурм Сєвєродонецька та підірвали мости, які з’єднують Сєвєродонецьк із Лисичанськом через річку Сіверський Донець, імовірно, намагаючись перерізати українські наземні лінії зв’язку (GLOC), які йдуть від Бахмута до Лисичанська та Сєвєродонецька.

Війська РФ поступово завойовували на південний схід від Ізюма і, ймовірно, продовжуватимуть спроби просування на Слов’янськ з північного заходу.

Окупанти також продовжують намагатися відтіснити українські війська від суперечливої ​​лінії фронту на північний схід від Харкова.

Російські війська зосередилися на утриманні оборонних рубежів уздовж південних областей.