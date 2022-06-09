Про це повідомляє CNN.

За його словами, “це зрозуміло”, що в так званій “спеціальній військовій операції” досягається прогрес.

Посол також наголосив, що раніше хіхто не обіцяв здійснити завершення бойових дій за три-сім днів, “як зараз кажуть деякі експерти”. Він стверджував, що “план розвивається відповідно до військових планів, які передбачалися спочатку. Проте, ​​з незначними тактичними змінами, адже “не можна передбачити, що станеться на передовій”.

“Ви побачите визволення Донецької та Луганської областей. Сподіваюся, це відбудеться найближчим часом”, — запевнив Небензя.