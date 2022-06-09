Про це повідомляє CNN.
За його словами, “це зрозуміло”, що в так званій “спеціальній військовій операції” досягається прогрес.
Посол також наголосив, що раніше хіхто не обіцяв здійснити завершення бойових дій за три-сім днів, “як зараз кажуть деякі експерти”. Він стверджував, що “план розвивається відповідно до військових планів, які передбачалися спочатку. Проте, з незначними тактичними змінами, адже “не можна передбачити, що станеться на передовій”.
“Ви побачите визволення Донецької та Луганської областей. Сподіваюся, це відбудеться найближчим часом”, — запевнив Небензя.
- Нагадаємо, що російські окупанти намагаються відновити наступ на півдні Ізюма (Харківська область) після того, як ЗСУ зупинили їх просування у квітні.
- Також очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заперечив, що Сєвєродонецьк контролюють російські війська, однак попередив, що найближчими днями за місто розгорнуться запеклі бої.