Росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине, що на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу загорілось чотири вагони, загинуло 15 людей, близько 50 дістали поранення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у виступі перед Радою безпеки ООН.

Так, перед своїм виступом, Зеленський отримав підтверджену інформацію про те, що окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине, прямо по вагонах.

“На цей час убито щонайменше 15 людей, близько 50 поранено. Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих ще може збільшитися”, – повідомив президент.

За його словами, саме так РФ підготувалася до цього засідання Ради безпеки ООН.

Згодом, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив фото наслідків удару.

Окрім цього, Зеленський наголосив, що РФ поставила світ на межу радіаційної катастрофи, оскільки російські військові зробили територію ЗАЕС зоною бойових дій.

Раніше окупанти ракетами обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області, загинула 11-річна дитина.

Також сьогодні, 24 серпня, близько 15:00 у Дніпропетровській області в Синельниківському районі російська ракета влучила у приватний будинок. Під завалами опинилися двоє дітей.

У День Незалежності України сили РФ завдали ракетних ударів по кількох містах України. Протягом ночі вибухи звучали у кількох містах України. Ворог атакував Харківщину. Близько четвертої ранку РФ завдала удару по Запоріжжю.