Про це повідомляють #Букви.

За даними розслідувачів, військовий табір країни-агресора розташований у Воронезькій області приблизно за 150-250 км від кордону.

Розслідувачі детально відстежили та проаналізували фото та відео, які публікували місцеві жителі у мережі. Таким чином вдалося встановити, що війська РФ розташувалися на півночі полігону Погоново, який розташований за 250 км від кордону з Луганською та Харківською областями.

“Значна частина техніки належить до Центрального військового округу. Тобто до Воронежа вона подолала сотні й тисячі кілометрів. Аналізуючи перекидання частин ЦВО залізницею до кордону, ми встановили, що вони розвантажуються на станціях Маслівка та Тресвятська в районі Воронежа”, – повідомили розслідувачі.

В рамках розслідування вдалося зафіксувати стягування важкого озброєння. Зокрема, до українського кордону перекинули бойові машини піхоти й важку вогнеметну систему ТОС.

Місцеві жителі розповіли, що військовий табір розташувався у полі поруч із житловими будинками. Вони валили ліс для розширення території табору та виставили озброєних вартових.

Ймовірно, табір військових РФ розташовано й у районі міста Острогозьк Воронезької області. Це 150 км до українського кордону.

Автори розслідування констатували, що рівень озброєння та кількість особового складу радше свідчать про підготовку до наступальних дій, аніж до оборонних.

Водночас розслідувачі Bellingcat та New York Times оприлюднили супутникові знімки табору на полігоні Погоново, на яких видно сотні одиниць бронетехніки. За їхніми даними, табір з’явився у кінці березня – на початку квітня.

Нагадаємо, що 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході і на півдні.