Про це повідомив Генеральний Штаб ЗСУ.
Російські війська після перегрупування планують повернутися на інші ділянки фронту. Зокрема з Поліського напрямку виводять підрозділи 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 76-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ РФ.
Виведення частини військ через критичну ситуацію забезпечує особисто командувач армії генерал-лейтенант Олександр Санчик. Ця особа брала участь у бойових діях у Сирії. Він пройшов шлях від командира танкового взводу до командувача загальновійськової армії.
Окупанти ведуть артилерійський вогонь по позиціях підрозділів ЗСУ, щоб забезпечити власний відхід. Вони здійснюють дистанційне мінування місцевості забороненими міжнародними конвенціями засобами.
- Нагадаємо, очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що сьогодні російські окупанти завдали удар по одній із військових частин області.
- Попри заяви РФ про відведення військ на Київському та Чернігівському напрямках, у розвідці Великої Британії вважають, що найближчим часом біля української столиці, ймовірно, відбуватимуться “запеклі бої”.
- Раніше міноборони РФ повідомило, що вирішило кардинально скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямах.