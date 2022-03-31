Війська РФ відводять основну частину сил з Поліського напрямку. Вони планують відновити боєздатність, а під час відходу мінують місцевість.

Про це повідомив Генеральний Штаб ЗСУ.

Російські війська після перегрупування планують повернутися на інші ділянки фронту. Зокрема з Поліського напрямку виводять підрозділи 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 76-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ РФ.

Виведення частини військ через критичну ситуацію забезпечує особисто командувач армії генерал-лейтенант Олександр Санчик. Ця особа брала участь у бойових діях у Сирії. Він пройшов шлях від командира танкового взводу до командувача загальновійськової армії.

Окупанти ведуть артилерійський вогонь по позиціях підрозділів ЗСУ, щоб забезпечити власний відхід. Вони здійснюють дистанційне мінування місцевості забороненими міжнародними конвенціями засобами.