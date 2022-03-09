Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області.
За даними правоохоронців, 9 березня під час евакуації цивільних жителів Демидова, окупанти із РФ відкрили вогонь по мирних людях та поліціянтах.
Унаслідок обстрілу один правоохоронець загинув, а ще двоє людей отримали серйозні поранення.
Поліціянт загинув на місці. Його колега та мирний житель з тяжкими пораненнями доправлені до медзакладу.
Повідомляється, що загиблим поліціянтом виявився старший сержант Олексій Пономаренко.
“Заради порятунку людей Олексій заплатив найдорожчим – своїм життям. Пишаємось мужністю і самопожертвою поліцейського. Навіть смерть товаришів не зупинить нас. Ми продовжимо служити і захищати, боронити свою Батьківщину і рятувати людей”, – заявив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
Відомо також, що попри обстріли противника із тимчасово окупованого Демидова вдалось евакуювати 100 мирних мешканців, із яких 30 – діти.
- Нагадаємо, окупанти вкотре порушили правила війни, атакувавши “зелені коридори” в Сумах та Маріуполі. Терористи почали обстрілювати їх в напрямку гуманітарного коридору для цивільного населення.
- Раніше, 6 березня, чільник Донецької військової адміністрації Павло Кириленко повідомив про те, що російські загарбники укотре зірвали евакуацію мирних жителів Маріуполя.