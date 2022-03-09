За даними поліції Київської області, сьогодні, під час евакуації мирних мешканців Демидова, російські загарбники почали стріляти по людях.

Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області.

За даними правоохоронців, 9 березня під час евакуації цивільних жителів Демидова, окупанти із РФ відкрили вогонь по мирних людях та поліціянтах.

Унаслідок обстрілу один правоохоронець загинув, а ще двоє людей отримали серйозні поранення.

Поліціянт загинув на місці. Його колега та мирний житель з тяжкими пораненнями доправлені до медзакладу.

Повідомляється, що загиблим поліціянтом виявився старший сержант Олексій Пономаренко.

“Заради порятунку людей Олексій заплатив найдорожчим – своїм життям. Пишаємось мужністю і самопожертвою поліцейського. Навіть смерть товаришів не зупинить нас. Ми продовжимо служити і захищати, боронити свою Батьківщину і рятувати людей”, – заявив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Відомо також, що попри обстріли противника із тимчасово окупованого Демидова вдалось евакуювати 100 мирних мешканців, із яких 30 – діти.