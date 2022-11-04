Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
За даними розвідки, впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства “Курскатоменергоремонт” в районі селища Іваніно Курської області представники ЗС РФ завозили ракети до ЗРК “С-300”.
Також наприкінці жовтня було помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем.
Головне управління розвідки МО України не відкидає, що зазначений об’єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС (місто Курчатов), використовується російськими армійцями у військових цілях. А саме для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА.
Крім того, є ймовірність, що у вказаних підземних сховищах можуть бути іранські балістичні ракети.
“Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. В першу чергу – МАГАТЕ”, – наголосили в ГУР МО України.
Зазначимо, що за даними британської розвідки, через низький моральний дух і небажання воювати російські війська, ймовірно, почали розгортати “загороджувальні загони” або “підрозділи блокування”.
Ці підрозділи погрожують розстрілювати власних солдатів, що відступають, з метою примусити їх до наступу. У розвідці нагадали, що такі загони використовувалися російськими військами у попередніх війнах.
- В Україні триває 254-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 74 840 російських загарбників.
- Цієї ночі, 4 листопада, у небі над Дніпропетровською областю було знищено 8 іранських БПЛА “Shahed-136”.