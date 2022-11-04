Українські розвідники отримали інформацію, що російські військові використовують територію Курської атомної електростанції та пов’язаних з нею підприємств для зберігання й обслуговування ракет.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства “Курскатоменергоремонт” в районі селища Іваніно Курської області представники ЗС РФ завозили ракети до ЗРК “С-300”.

Також наприкінці жовтня було помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем.

Головне управління розвідки МО України не відкидає, що зазначений об’єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС (місто Курчатов), використовується російськими армійцями у військових цілях. А саме для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА.

Крім того, є ймовірність, що у вказаних підземних сховищах можуть бути іранські балістичні ракети.

“Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. В першу чергу – МАГАТЕ”, – наголосили в ГУР МО України.

Зазначимо, що за даними британської розвідки, через низький моральний дух і небажання воювати російські війська, ймовірно, почали розгортати “загороджувальні загони” або “підрозділи блокування”.

Ці підрозділи погрожують розстрілювати власних солдатів, що відступають, з метою примусити їх до наступу. У розвідці нагадали, що такі загони використовувалися російськими військами у попередніх війнах.