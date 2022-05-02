Війська РФ викрали с/г техніку та вивезли її до Чечні – і там виявили, що вона дистанційно заблокована

Росіяни на окупованих територіях викрадають сільськогосподарську техніку. Зокрема, в Мелітополі вони украли с/г техніки на 5 мільйонів доларів - і виявили, що вона віддалено виведена з ладу. Також існують докази вивезення з міста зерна.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Російські війська в окупованому місті Мелітополь викрали все обладнання з дилера сільськогосподарського обладнання та відправили його до Чечні.

Але пройшовши понад 1000 кілометрів, злодії не змогли використовувати будь-яке обладнання, оскільки воно було віддалено заблоковане.

За останні кілька тижнів надходить дедалі більше повідомлень про крадіжки російськими військами сільськогосподарського обладнання, зерна та навіть будівельних матеріалів – окрім масового пограбування житлових будинків. Але вивезення цінного сільськогосподарського обладнання з дилерського центру John Deere в Мелітополі говорить про все більш організовану операцію, яка навіть використовує російський військовий транспорт як частину пограбування.

Як стало відомо CNN, обладнання було вилучено з дилерського центру “Агротеку” в Мелітополі, який з початку березня окупований російськими військами. Загалом він оцінюється майже в 5 мільйонів доларів. Лише зернозбиральні комбайни коштують 300 000 доларів кожен.

Джерело CNN повідомило, що процес розпочався із вилучення двох зернозбиральних комбайнів, трактора та сівалки. Протягом наступних кількох тижнів було вилучено все інше: усі 27 одиниць сільськогосподарської техніки. На одній із використаних вантажівок з плоскою платформою, яка була знята на камеру, була намальована біла “Z” – вона була схожа на військову вантажівку.

Джерело CNN розповіло, що грабували у дві зміни – вранці та ввечері.

Частину техніки було доставлено до сусіднього села, але частина вирушила в тривалу наземну подорож до Чечні, що за 1100 км. Техніки оснащена GPS-навігаторами, тож що її рух можна було відстежувати. Востаннє його відстежили до села Захан Юрт у Чечні.

Технікою, яка переправляється в Чечню, зокрема зернозбиральні комбайни, також можна керувати дистанційно. “Коли загарбники загнали вкрадені комбайни до Чечні, вони зрозуміли, що навіть не можуть їх увімкнути, бо комбайни були заблоковані дистанційно”, – розповіло джерело.

Зараз, схоже, техніка стоїть на фермі поблизу Грозного. Але в контакті зазначили, що “здається, викрадачі знайшли в Росії консультантів, які намагаються обійти захист”.

“Навіть якщо вони продадуть комбайни на запчастини, то зароблять”, – сказав контакт CNN.

Інші джерела в Мелітопольській області стверджують, що крадіжки російськими військовими частинами поширилися на зерно, яке зберігається в силосах, у регіоні, який виробляє сотні тисяч тонн врожаю на рік.

Одне з джерел повідомило CNN, що “окупанти пропонують місцевим фермерам розділити свої прибутки від 50% до 50%. Але фермери, які намагаються працювати в районах, окупованих російськими військами, не можуть перемістити свою продукцію.

“Жоден елеватор не працює. Жоден з портів не працює. Це зерно з окупованої території ви нікуди не візьмете”.

Тож російські війська просто забирають зерно, повідомило джерело. “Вкрадуть, везуть у Крим – і все”.

Минулого тижня мер Мелітополя опублікував відео, на якому видно, як колона вантажівок виїжджає з Мелітополя нібито навантаженою зерном.

“У нас є чіткі докази того, що вони вивантажували зерно з Мелітопольського міського елеватора. Вони пограбували елеватор разом із приватними господарствами”, – сказав мер CNN.