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Війська РФ викрали с/г техніку та вивезли її до Чечні – і там виявили, що вона дистанційно заблокована

Росіяни на окупованих територіях викрадають сільськогосподарську техніку. Зокрема, в Мелітополі вони украли с/г техніки на 5 мільйонів доларів - і виявили, що вона віддалено виведена з ладу. Також існують докази вивезення з міста зерна.

Понеділок, 2 травня 2022, 11:13
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Про це інформує американський телеканал CNN.

Російські війська в окупованому місті Мелітополь викрали все обладнання з дилера сільськогосподарського обладнання та відправили його до Чечні.

Але пройшовши понад 1000 кілометрів, злодії не змогли використовувати будь-яке обладнання, оскільки воно було віддалено заблоковане.

За останні кілька тижнів надходить дедалі більше повідомлень про крадіжки російськими військами сільськогосподарського обладнання, зерна та навіть будівельних матеріалів – окрім масового пограбування житлових будинків. Але вивезення цінного сільськогосподарського обладнання з дилерського центру John Deere в Мелітополі говорить про все більш організовану операцію, яка навіть використовує російський військовий транспорт як частину пограбування.

Як стало відомо CNN, обладнання було вилучено з дилерського центру “Агротеку” в Мелітополі, який з початку березня окупований російськими військами. Загалом він оцінюється майже в 5 мільйонів доларів. Лише зернозбиральні комбайни коштують 300 000 доларів кожен.

Український фермер Морда Василь сідає в кабіну трактора John Deere, фото: CNN

Джерело CNN повідомило, що процес розпочався із вилучення двох зернозбиральних комбайнів, трактора та сівалки. Протягом наступних кількох тижнів було вилучено все інше: усі 27 одиниць сільськогосподарської техніки. На одній із використаних вантажівок з плоскою платформою, яка була знята на камеру, була намальована біла “Z” – вона була схожа на військову вантажівку.

Джерело CNN розповіло, що грабували у дві зміни – вранці та ввечері. 

Частину техніки було доставлено до сусіднього села, але частина вирушила в тривалу наземну подорож до Чечні, що за 1100 км. Техніки оснащена GPS-навігаторами, тож що її рух можна було відстежувати. Востаннє його відстежили до села Захан Юрт у Чечні.

Технікою, яка переправляється в Чечню, зокрема зернозбиральні комбайни, також можна керувати дистанційно. “Коли загарбники загнали вкрадені комбайни до Чечні, вони зрозуміли, що навіть не можуть їх увімкнути, бо комбайни були заблоковані дистанційно”, – розповіло джерело.

Зараз, схоже, техніка стоїть на фермі поблизу Грозного. Але в контакті зазначили, що “здається, викрадачі знайшли в Росії консультантів, які намагаються обійти захист”.

“Навіть якщо вони продадуть комбайни на запчастини, то зароблять”, – сказав контакт CNN.

Інші джерела в Мелітопольській області стверджують, що крадіжки російськими військовими частинами поширилися на зерно, яке зберігається в силосах, у регіоні, який виробляє сотні тисяч тонн врожаю на рік.

Одне з джерел повідомило CNN, що “окупанти пропонують місцевим фермерам розділити свої прибутки від 50% до 50%. Але фермери, які намагаються працювати в районах, окупованих російськими військами, не можуть перемістити свою продукцію.

“Жоден елеватор не працює. Жоден з портів не працює. Це зерно з окупованої території ви нікуди не візьмете”.

Тож російські війська просто забирають зерно, повідомило джерело. “Вкрадуть, везуть у Крим – і все”.

Минулого тижня мер Мелітополя опублікував відео, на якому видно, як колона вантажівок виїжджає з Мелітополя нібито навантаженою зерном.

“У нас є чіткі докази того, що вони вивантажували зерно з Мелітопольського міського елеватора. Вони пограбували елеватор разом із приватними господарствами”, – сказав мер CNN.

Теги: війна, військові злочини РФ, злочини рф, мародерство, російсько-українська війна, сільське господарство

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