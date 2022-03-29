Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Слідство встановило, що його викрали 28 березня. Військовослужбовці РФ погрожували Олександрові Бабічу вогнепальною зброєю. Наразі встановлюють обставини події та причетних осіб.
Зазначимо, що у Херсонській області викрали також міського голову Берислава Олександра Шаповалова та ще одного активіста. Станом на 21 березня їх утримували вже як три дні.
Міністерство закордонних справ України повідомило, що всього ворожі війська викрали близько 30 представників місцевої влади, активістів та журналістів. За словами президента Володимира Зеленського, деяких чиновників знаходили мертвими.
“Вони викрадають мерів наших міст. Вони вбили деяких із них. Декого з них ми не можемо знайти. Деяких із них ми вже знайшли, і вони мертві. А деякі з них були замінені (іншими людьми)”, – сказав президент.
- Нагадаємо, у Розівці російські окупаційні війська викрали українську журналістку Ірину Дубченко. Дівчина залишалася у смт через необхідність доглядати бабусю.
- 26 березня російські військові викрали поранених дітей з першої лікарні Маріуполя. Пізніше стало відомо, що росіяни почали записувати пропагандистські відео для своїх телеканалів.
- Військові РФ викрали батька директорки видання “Головна газета Мелітополя” та онлайн-медіа “Ріа-Мелітополь”, члена Національної спілки журналістів України Світлани Залізецької. Наразі вони вимагають у журналістки закрити сайт “Ріа-Мелітополь”.
- Також російські солдати викрали фіксера французького радіо Radio France Нікіту (ім’я змінене) та утримували у полоні дев’ять днів. За цей час його били електрострумом, імітували страту та днями тримали прив’язаним до дерева.
- У Херсонській області викрали депутата обласної ради Олександра Книгу. Чиновник, який є головою Херсонського музично-драматичного театру, проживає в Олешках.