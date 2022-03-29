Російські солдати вкотре викрали міського голову. Цього разу вони утримують у заручниках голову Голопристанської міської ради в Херсонській області Олександра Бабіча.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Слідство встановило, що його викрали 28 березня. Військовослужбовці РФ погрожували Олександрові Бабічу вогнепальною зброєю. Наразі встановлюють обставини події та причетних осіб.

Зазначимо, що у Херсонській області викрали також міського голову Берислава Олександра Шаповалова та ще одного активіста. Станом на 21 березня їх утримували вже як три дні.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що всього ворожі війська викрали близько 30 представників місцевої влади, активістів та журналістів. За словами президента Володимира Зеленського, деяких чиновників знаходили мертвими.

“Вони викрадають мерів наших міст. Вони вбили деяких із них. Декого з них ми не можемо знайти. Деяких із них ми вже знайшли, і вони мертві. А деякі з них були замінені (іншими людьми)”, – сказав президент.