Державний департамент США застеріг американців про ризики залякування та затримання громадян США російськими військовими під час евакуації наземним шляхом через окуповану РФ територію або до РФ та РБ.

Відповідні положення містяться у попередженнях Держдепу.

Наголошується, що громадяни США в Україні повинні негайно виїхати, якщо це безпечно, використовуючи будь-який комерційний або інший приватний наземний транспорт. Громадяни США не повинні їздити в Україну через активний збройний конфлікт та виділення громадян США в Україні співробітниками російського уряду.

Відповідно за застереження зазначається, що постійно надходять повідомлення про виокремлення та затримання військовими РФ громадян США в Україні та під час евакуації наземним шляхом через окуповані Росією території, або до РФ або РБ”.

Держдеп США також залишив на рівні “4”(не їхати) попередження про подорожі до РФ.

“Не подорожуйте до РФ через неспровоковане та невиправдане вторгнення російських військових в Україну, можливість переслідування громадян США з боку представників російських урядових служб безпеки, виділення громадян США в РФ з боку представників російських урядових органів безпеки, зокрема для затримання, свавільне виконання місцевого законодавства”, – наголосили у повідомленні.

Зазначається, що обмежені рейси з РФ та тероризм обмежують можливості посольства надавати допомогу громадянам США в РФ.