Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.
Максим Марченко на вдався до розголошення інформації про населений пункт, аби не поширювати дані про цілі ударів ворога.
Водночас він наголосив, що ворог використовує атаки з повітря через зазнавання невдач на суходолі.
Голова військової адміністрації також зауважив, що у соцмережах ворог поширює фейки з метою здійснення інформаційно-психологічного тиску.
- Нагадаємо, журналісти CNN у своєму матеріалі розповіли про гіперзвукові ракети, використання яких проти України афішує РФ. Журналісти доступно пояснили, що це за ракети та які їхні особливості.
- У соцмережах з’явилося відео танкового бою між полком Азов та російськими військовими на вулицях Маріуполя, під час якого було знищено ворожу техніку.
- Російський військовий вирішив здатися у полон Збройним Силам України разом із танком. Він вирішив не повертатися до своєї частини, оскільки за це його обіцяли вбити.