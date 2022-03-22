В Одеській області російські військові завдали п’ять ракетних ударів по одному населеному пункту. Зазначається, що внаслідок атаки немає постраждалих.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Максим Марченко на вдався до розголошення інформації про населений пункт, аби не поширювати дані про цілі ударів ворога.

Водночас він наголосив, що ворог використовує атаки з повітря через зазнавання невдач на суходолі.

Голова військової адміністрації також зауважив, що у соцмережах ворог поширює фейки з метою здійснення інформаційно-психологічного тиску.