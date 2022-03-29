Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму Telegram-акаунті.
Війська РФ обстріляли райони Салтівки, “Нових Будинків”, селище Жуковського, П’ятихатки, Олексіївку, “Горизонт”, Кулиничі, Чугуїв та Дергачі. Рятувальникам довелося ліквідовувати займання в Чугуївському районі.
За словами голови ОДА, Збройні сили України продовжують тримати позиції. Вони проводять операцію по витісненню ворога з Роганського, Чугуївського, Дергачівського напрямків. Запеклі бої продовжують вести в Ізюмі, ця точка поки залишається критичною.
Українські воїни захопили велику кількість російської техніки у Харківській області. Зокрема вони захопили засоби радіоелектронної боротьби.
- Нагадаємо, російські війська 29 березня завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської облдержадміністрації. Більшість людей встигли евакуюватися, проте 11 осіб розшукують під завалами.
- На Луганщині продовжує загострюватися ситуація. Російські окупаційні війська продовжують не лише постійно обстрілювати міста, а й “стягують” своїх бійців з інших напрямків, аби взяти область у “кільце”.
- В оточеному російськими загарбниками Маріуполі загинув капітан Національної збірної з водного поло Євген Обединський. За даними батька спортсмена, Євген Обединський потрапив під обстріли окупантів.