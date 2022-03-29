Протягом минулої доби в Харківській області зафіксували близько 280 обстрілів противником з РСЗВ типу "Град". Внаслідок атаки загинула одна людина та є постраждалі.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму Telegram-акаунті.

Війська РФ обстріляли райони Салтівки, “Нових Будинків”, селище Жуковського, П’ятихатки, Олексіївку, “Горизонт”, Кулиничі, Чугуїв та Дергачі. Рятувальникам довелося ліквідовувати займання в Чугуївському районі.

За словами голови ОДА, Збройні сили України продовжують тримати позиції. Вони проводять операцію по витісненню ворога з Роганського, Чугуївського, Дергачівського напрямків. Запеклі бої продовжують вести в Ізюмі, ця точка поки залишається критичною.

Українські воїни захопили велику кількість російської техніки у Харківській області. Зокрема вони захопили засоби радіоелектронної боротьби.