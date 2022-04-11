Аналогічний випадок викрили в Луганській області. Двоє солдат ЗС РФ запропонували 16-річному хлопцю передати їм інформацію про розташування та маршрути пересування українських військ.

Зазначимо, що підлітки не встигли передати інформацію ворогу через втручання СБУ. Розглядається питання про притягнення до кримінальної відповідальності. В Україні подібне покарання можуть застосувати до осіб від 16 років, проте в окремих випадках відповідальність передбачена з 14 років. У відомстві закликали батьків слідкувати за листуванням та контактами своїх дітей.