Про це повідомляє Служба безпеки України.
Російські військові встановили контакт із неповнолітнім хлопцем з Харкова через Telegram. Вони пропонували йому грошову винагороду за колабораціонізм.
Аналогічний випадок викрили в Луганській області. Двоє солдат ЗС РФ запропонували 16-річному хлопцю передати їм інформацію про розташування та маршрути пересування українських військ.
Зазначимо, що підлітки не встигли передати інформацію ворогу через втручання СБУ. Розглядається питання про притягнення до кримінальної відповідальності. В Україні подібне покарання можуть застосувати до осіб від 16 років, проте в окремих випадках відповідальність передбачена з 14 років. У відомстві закликали батьків слідкувати за листуванням та контактами своїх дітей.
- Нагадаємо, російське командування намагається поповнити особовий склад долучаючи до армії людей з інвалідністю дитинства та співробітників “стратегічних підприємств”. Вони втягують воювати проти України тих жителів тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей, які не підлягають призову.
- РФ продовжує залучати до армії нових солдатів. Тепер військових набирають з Придністров’я та особовий склад 2012 року.
- Супутникові знімки, зібрані та проаналізовані компанією космічних технологій, зокрема супутникового зв’язку, Maxar Technologies, показують, як військовий конвой довжиною 13 кілометрів рухався на південь через смт Великий Бурлук на сході України 8 квітня.
- Також останній наступ Росії на східному Донбасі розпочався, заявив сьогодні радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, попередивши, що Росія продовжує нарощувати там війська.