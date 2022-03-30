Російські війська, які воюють в Україні, застосували заборонені протипіхотні міни у східній Харківській області. Протипіхотні міни були виявлені українськими фахівцями з утилізації вибухотехніки 28 березня 2022 року.

Про це повідомили Human Rights Watch.

Відомо, що РФ володіє цими нещодавно розгорнутими наземними мінами, які можуть без розбору вбивати та калічити людей у ​​межах видимої 16-метрової відстані. Україна не володіє цим типом мін та системою їх доставлення.

“Країни всього світу повинні рішуче засудити використання РФ заборонених протипіхотних мін в Україні. Ця зброя не робить різниці між комбатантами та цивільними та залишає смертельну спадщину на довгі роки”, – зазначив директор з питань зброї Human Rights Watch Стів Гуз.

Міжнародний договір про заборону мін 1997 року повністю забороняє використання, виробництво, накопичення та передавання протипіхотних мін. РФ не входить до числа 164 країн, які приєдналися до договору.

Україна підписала договір про заборону 24 лютого 1999 року, а 1 червня 2006 року стала державою-учасницею.

РФ використовує нещодавно розроблену міну під назвою ПОМ-3, також відому як “Медальйон”, яка оснащена сейсмічним датчиком для виявлення наближення людини та викиду вибухового заряду в повітря. Згідно з обмеженою загальнодоступною інформацією, подальша детонація заряду та металевих осколків може спричинити смерть та поранення в радіусі 16 метрів.

Повідомляється, що POM-3 оснащений пристроєм самознищення, який знищує міну через певний проміжок часу, наприклад, через години або дні після розгортання.

Очевидно, міни були доставлені за допомогою ракет, випущених зі спеціально розроблених наземних пускових установок. Позначення на залишках балончика з мінами ПОМ-3 вказують на виготовлення у 2021 році.

Довідка. Human Rights Watch – неурядова організація зі штаб-квартирою в США, яка здійснює моніторинг, розслідування та документування порушень прав людини більш ніж у 70 країнах світу.