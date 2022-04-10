Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, минулого дня кількість повітряних тривог стала антирекордом. Сирени були практично щогодини. У різних районах області російські окупанти завдали ударів з “прильотами”.

Рятувальники ліквідовували наслідки пожежі після удару по інфраструктурному об’єкту. Є постраждалий. Також атаку завдали по Павлоградському району, де ракета влучила у промисловий об’єкт. Внаслідок цього зруйнувало приміщення та спричинило займання. Серед людей ніхто не постраждав.

У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства. У цьому випадку теж ніхто не постраждав.