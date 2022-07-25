Російські війська завдали ударів по Дніпропетровській області. Три райони регіону опинилися під ударом різного виду зброї.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

Росіяни вдарили по Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому районах.

У першому випадку окупанти відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Вони випустили близько 40 снарядів. Під атакою опинилися Марганецька та Мирівська громади. В останній пошкоджено 6 приватних будинків та газовід. Внаслідок атаки отримала поранення 10-річна дівчинка.

У Дніпровському районі росіяни атакували двома ракетами. Вони влучили в сільгосппідприємство у Любимівській громаді. Внаслідок цього загорілися два ангари, але пожежу оперативно ліквідували. Ніхто не постраждав.

Російські війська обстріляли зі ствольної артилерії Криворізький район. Вони атакували Зеленодольську громаду. У цьому випадку обійшлося без жертв та руйнувань.