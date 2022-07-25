Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
Росіяни вдарили по Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому районах.
У першому випадку окупанти відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Вони випустили близько 40 снарядів. Під атакою опинилися Марганецька та Мирівська громади. В останній пошкоджено 6 приватних будинків та газовід. Внаслідок атаки отримала поранення 10-річна дівчинка.
У Дніпровському районі росіяни атакували двома ракетами. Вони влучили в сільгосппідприємство у Любимівській громаді. Внаслідок цього загорілися два ангари, але пожежу оперативно ліквідували. Ніхто не постраждав.
Російські війська обстріляли зі ствольної артилерії Криворізький район. Вони атакували Зеленодольську громаду. У цьому випадку обійшлося без жертв та руйнувань.
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