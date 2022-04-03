Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Міни, що залишили російські військові, стали серйозним ризиком для морської діяльності. У такий спосіб РФ показала, що широкомасштабний напад на Україну торкається нейтральних та цивільних інтересів. Проте британська розвідка зазначає, що майже напевно походження мін пов’язано з активністю російського флоту.
Також Росія тримає блокаду українського узбережжя. Вони перешкоджають поповненню українських запасів морем.
“Росія, як і раніше, зберігає можливість зробити спробу висадки десанту, але така операція, ймовірно, буде все більш ризикованою через час, який українські сили мали для підготовки”, – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, в Одесі зранку пролунала серія вибухів. Війська РФ здійснили по інфраструктурному об’єкту ракетного удару.
- Велика Британія хоче постачати зброю для Одеси. Прем’єр-міністр Борис Джонсон зазначив, що вони планують таке для підриву планів Путіна на півдні України.
- Також мер Бучі Анатолій Федорук заявив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 осіб. Також на вулицях лежать десятки трупів. За його словами, зруйновані вулиці міста всіяні трупами.