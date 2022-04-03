Війська РФ зберігають можливість висадки морського десанту в Україні. Ворог тримає дистанційну блокаду українського узбережжя в Чорному та Азовському морях.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Міни, що залишили російські військові, стали серйозним ризиком для морської діяльності. У такий спосіб РФ показала, що широкомасштабний напад на Україну торкається нейтральних та цивільних інтересів. Проте британська розвідка зазначає, що майже напевно походження мін пов’язано з активністю російського флоту.

Також Росія тримає блокаду українського узбережжя. Вони перешкоджають поповненню українських запасів морем.

“Росія, як і раніше, зберігає можливість зробити спробу висадки десанту, але така операція, ймовірно, буде все більш ризикованою через час, який українські сили мали для підготовки”, – йдеться у повідомленні.