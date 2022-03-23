Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник повідомив про чергові обстріли української столиці російськими окупантами.

Про це йдеться на сторінці КМДА у Facebook.

За даними Поворозника, окупанти із РФ обстріляли будівлі у Святошинському та Шевченківському районах столиці.

У Святошинському районі унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено торговий центр, будинки приватного сектору та багатоповерхівки. Внаслідок обстрілів виникли пожежі. Наразі вони ліквідовані, постраждалих не виявили.

Зранку під обстріли російських загарбників потрапив Шевченківський район Києва. Зафіксовано загоряння декількох приватних будинків та у багатоповерхівці. На місці працюють медики та рятувальники. Відомо про чотирьох травмованих людей.

Інша інформація щодо постраждалих та характеру руйнувань наразі уточнюється.