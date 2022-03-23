Про це йдеться на сторінці КМДА у Facebook.
За даними Поворозника, окупанти із РФ обстріляли будівлі у Святошинському та Шевченківському районах столиці.
У Святошинському районі унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено торговий центр, будинки приватного сектору та багатоповерхівки. Внаслідок обстрілів виникли пожежі. Наразі вони ліквідовані, постраждалих не виявили.
Зранку під обстріли російських загарбників потрапив Шевченківський район Києва. Зафіксовано загоряння декількох приватних будинків та у багатоповерхівці. На місці працюють медики та рятувальники. Відомо про чотирьох травмованих людей.
Інша інформація щодо постраждалих та характеру руйнувань наразі уточнюється.
- Нагадаємо, мер Києва Віталій Клички опублікував відео, на якому показав гранули з російських бомб, скинутих на українські міста. Така шрапнель може розлітатися на 500 метрів від епіцентру вибуху.
- Відомо що під ранок 16 березня російські окупанти укотре обстріляли українську столицю. Унаслідок обстрілів пошкоджено два будинки у Шевченківському районі Києва.