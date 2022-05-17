У Сумській області окупанти зранку 70 разів обстріляли прикордонні населені пункти. Станом на ранок втрат серед особового складу та техніки немає.

Про це повідомило Оперативне командування “Північ”.

Росіяни завдали ударів в напрямку села Бояро-Лежачів. Близько 08:45 зафіксовано п’ять атак з боку РФ в районі Есмані. З 09:30 до 10:00 окупанти 70 разів атакували прикордонні населені пункти.

Через десять хвилин шість вибухів сталися в районі населеного пункту Сопич. Станом на 14:00 тривають інтенсивні бої на півночі Шосткинського району. Росіяни намагаються прорватися до України у районі Середино-Буди, додав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.