Про це повідомило Оперативне командування “Північ”.
Росіяни завдали ударів в напрямку села Бояро-Лежачів. Близько 08:45 зафіксовано п’ять атак з боку РФ в районі Есмані. З 09:30 до 10:00 окупанти 70 разів атакували прикордонні населені пункти.
Через десять хвилин шість вибухів сталися в районі населеного пункту Сопич. Станом на 14:00 тривають інтенсивні бої на півночі Шосткинського району. Росіяни намагаються прорватися до України у районі Середино-Буди, додав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Уздовж держкордону є пожежі, спричинені обстрілами.
- Нагадаємо, у Сумській області 16 травня російська диверсійна група (ДРГ) намагалася прорвати кордон. Відбиваючи атаку ворога, загинув український прикордонник Олександр Поповченко.
- 16 травня російські загарбники продовжували обстрілювати населені пункти Луганської області. Зокрема під вогнем окупантів опинились два корпуси лікарні та будівля наукового підприємства “Імпульс” у Сєвєродонецьку. Є загиблі та постраждалі серед цивільних.
- По селищу Десна у Чернігівській області російські війська завдали ракетного удару. Внаслідок чого є загиблі та поранені.
- Після опівночі російські окупанти завдали ракетного удару по Львівській області. Українські сили ППО збили ворожі ракети, однак уламки пошкодили залізничну інфраструктуру у Яворівському районі, поблизу кордону з Польщею.