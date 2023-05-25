Джерело: Yle
Фінляндія передасть Україні новий, 16 пакет військової допомоги.
Пакет міститиме системи ППО та боєприпаси загальною вартістю у 109 мільйонів євро.
Нині загальна вартість усіх пакетів допомоги Фінляндії Україні становить 1,1 мільярда євро.
Зауважимо, нещодавно в Україну з Фінляндії надійшло 13 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетичного сектору.
Тоді як 23 травня Німеччина передала Україні черговий пакет озброєння, серед якого зокрема система ППО TRML-4D, вантажівки Zetros та розвідувальні безпілотники Vector. Планується постачання шести ЗРК IRIS-T SLM, більше сотні танків Leopard та 18 установок Gepard.
Вже 24 травня Державний департамент прийняв рішення про схвалення можливого іноземного військового продажу уряду України зенітно-ракетної системи NASAMS та відповідного обладнання за орієнтовною вартістю 285 мільйонів доларів.
- Подібно до синьо-жовтих прапорів, які майоріли у США, коли Росія вдерлася в Україну 15 місяців тому, підтримка постачання озброєння Україні залишається на високу рівні серед американців, показало опитування, проведене Школою державної політики Гарріса Чиказького університету, та дані NORC.
- Посадовці з Центральної та Східної Європи припускають, що восени 2023 року Україна вже зможе отримати винищувачі американського виробництва F-16.
- Німеччина передала Україні черговий пакет озброєння, серед якого зокрема система ППО TRML-4D, вантажівки Zetros та розвідувальні безпілотники Vector. Планується постачання шести ЗРК IRIS-T SLM, більше сотні танків Leopard та 18 установок Gepard.
- Українські розвідники отримають 105 безпілотників Vector у межах контракту Міністерства оборони України з німецькою компанією-виробником БпЛА Quantum-Systems GmbH.