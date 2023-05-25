Фінляндія спорядить Україні 16 оборонний пакет допомоги вартістю у понад 100 мільйонів, повідомляє Міністерство оборони країни.

Джерело: Yle

Фінляндія передасть Україні новий, 16 пакет військової допомоги.

Пакет міститиме системи ППО та боєприпаси загальною вартістю у 109 мільйонів євро.

Нині загальна вартість усіх пакетів допомоги Фінляндії Україні становить 1,1 мільярда євро.

Зауважимо, нещодавно в Україну з Фінляндії надійшло 13 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетичного сектору.

Тоді як 23 травня Німеччина передала Україні черговий пакет озброєння, серед якого зокрема система ППО TRML-4D, вантажівки Zetros та розвідувальні безпілотники Vector. Планується постачання шести ЗРК IRIS-T SLM, більше сотні танків Leopard та 18 установок Gepard.

Вже 24 травня Державний департамент прийняв рішення про схвалення можливого іноземного військового продажу уряду України зенітно-ракетної системи NASAMS та відповідного обладнання за орієнтовною вартістю 285 мільйонів доларів.