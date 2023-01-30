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Військова підтримка України є найкращим способом досягнення мирного вирішення війни – Столтенберг

Під час візиту до Південної Кореї, в Інституті CHEY Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Сеул збільшити військову підтримку України, посилаючись на інші країни, які змінили свою політику ненадання зброї країнам у конфлікті після вторгнення Росії. Він наголосив, що перемога Києва на полі бою є найкращим способом досягнення переговорів.

Понеділок, 30 січня 2023, 18:23
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Про це повідомляє пресслужба організації.

Столтенберг перебуває в Сеулі, першій зупинці під час поїздки, яка включатиме Японію та спрямована на зміцнення зв’язків із союзниками США на фоні війни в Україні та зростання конкуренції з Китаєм.

Виступаючи в Інституті перспективних досліджень CHEY в Сеулі, він подякував Південній Кореї за нелетальну допомогу Україні, але закликав її зробити більше.

Столтенберг наголосив, що нині ніхто не може сказати, коли закінчиться війна, водночас наголосив, що це загарбницька війна, війна “за вибором президента РФ Путіна”. Російський лідер вирішив вдертися в іншу країну, суверенну демократичну державу в Європі.

Генсек НАТО переконаний, що Путін може закінчити війну сьогодні, але проблема полягає в тому, що немає жодних ознак того, що президент господар Кремля та лідери РФ готуються до миру.

Ми бачимо протилежне. Ми бачимо, що вони готуються до подальшої війни, що вони мобілізують більше солдатів, понад 200 000, а потенційно навіть більше. Що вони активно купують нову зброю, більше боєприпасів, нарощують власне виробництво, та купують більше зброї в інших авторитарних державах, таких як Іран і Північна Корея. Тож поки це так, ми повинні бути готові до довготривалих переговорів. Тому що для всіх, хто вірить у демократію, в заснований на правилах міжнародний порядок, надзвичайно важливо, щоб глава РФ зазнав нищівної поразки у цій війні”, – наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що політика Путіна передає повідомлення авторитарним лідерам, зокрема й у Пекіні, що використання сили – це “спосіб отримати те, що ви хочете”. Генсек НАТО пояснив, що така політика зробить світ небезпечнішим, а країни уразливішими.

Тому так важливо продовжували підтримувати Україну, констатував він. Столтенберг привітав підтримку з боку союзників по НАТО, від партнерів, а також від Республіки Корея.

Він нагадав, що багато воєн закінчуються за столом переговорів. І, швидше за все, ця війна на якомусь етапі також завершиться за столом переговорів.

Але ми знаємо, що те, що відбувається за столом, нерозривно пов’язане з ситуацією на полі бою та повністю залежить від неї. Отже, якщо ми дійсно хочемо, щоб Україна переважала як суверенна, незалежна держава в Європі, то нам потрібно підтримати їх зараз. Військова підтримка сьогодні дає можливість досягти мирної угоди завтра. Але доки президент Путін вірить, що може перемагати на полі бою, він не сяде й добросовісно братиме участь”, – пояснив глава НАТО.

Тож парадокс полягає в тому, узагальнив Столтенберг, що фактично “військова підтримка України є найкращим способом досягнення мирного вирішення війни шляхом переговорів”.

Теги: допомога Україні, Єнс Столтенберг, заклик, НАТО, Південна Корея, підтримка України

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