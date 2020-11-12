Головне розвідувальне управління РФ координувало поширення фейкової інформації щодо катастрофи MH17 на Донбасі влітку 2014 року. Фейки поширювали за допомогою Bonanza Media.

Про це повідомляється у розслідування Bellingcat та The Insider.

За попередніми даними, Bonanza Media запустили у 2019 році за сприяння військової розвідки РФ. Його “співробітники” поширювали альтернативні версії катастрофи MH17, категорично заперечуючи версію слідства, що вказує на винуватість бойовиків.

Так звані “журналісти” відвідували Малайзію, Донбас та Нідерланди. Вони зняли серію документальних фільмів про катастрофу МН17 зі свідченнями начебто свідків того, що літак збили українські винищувачі.

Напередодні судового процесу у Нідерландах скандальне медіа опублікувало серію внутрішніх документів Спільної слідчої групи (JIT). При цьому було вказано, що це “злив” засекречених документів, хоча насправді це були документи зі зламаних хакерами серверів JIT, а сервери зламали співробітники ГРУ.

За даними журналістів, діяльністю Bonanza Media опікувався полковник ГРУ Сергій Чебанов. Bellingcat отримало його листування, з якого стало відомо про організацію поїздок псевдожурналістів Bonanza на окупований Донбас для фільмування фейкового фільму про катастрофу МН17.

Крім того, Чебанов повністю узгоджував ключові моменти під час монтажу фільму та його презентації, а також брав участь у створенні фейкової інформації.

Нагадаємо, що Boeing-777 рейсу MH17 був збитий терористами в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилось 298 осіб. Всі вони загинули.