Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Як зазначили в ISW, Міноборони Росії доповіло вищому керівництву держави про мобілізацію 400 тисяч військовослужбовців за контрактом, яких доцільно було б відправити на лінію фронту для оборони.

Підкреслено, що військове командування РФ також продовжує перекидати призовників для утримання своїх позицій у Криму і, ймовірно, готує додаткові ресурси, завдяки яким можна буде гарантувати, що Росія буде в змозі утримати деякі позиції після того, як можливий український контрнаступ досягне кульмінації.

Повідомляється, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник російського Генштабу Валерій Герасимов, ймовірно, розуміють існування загрози на тлі підготовки українських військових до контрнаступу. Проте, керівництво РФ, можливо, продовжує посилати мобілізованих контрактників за вимогою Путіна для посилення “безглуздих наступальних операцій”.