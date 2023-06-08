Триває 470-та доба широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. За наявною інформацією Генштабу ЗСУ, російське військове керівництво має суттєві проблеми з постачанням матеріалів для своїх військ.

Джерело: Генштаб ЗСУ.

Крім того, російських військовослужбовців за контрактом змушують купувати форму за власні кошти.

Протягом доби 8 червня противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, близько 30 атак MLRS по позиціях українських військ та різних населених пунктах.

Своєю чергою, впродовж доби 8 червня українські Повітряні сили завдали 18 авіаційних ударів по зосередженню військ та двох – по зенітно-ракетній системі противника.

Протягом доби 8 червня українські ракетно-артилерійські війська уразили 5 командних постів, 6 зенітних позицій, озброєння та військової техніки, дві зенітні ракетні системи, 8 одиниць артилерії на вогневих позиціях та дві інші.

Ймовірність ракетних та авіаційних ударів по Україні залишається дуже високою.

Основні зусилля противник зосереджує на околицях Лимана, Бахмута, Авдіївці, Мар’їнки, тривають важкі бої за кожен квадратний метр землі. Протягом доби 8 червня на вищезазначених ділянках прифронтової відбулися 26 бойових зіткнень.

Волинь та Полісся: без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Деякі підрозділи ЗС РФ продовжують дислокацію на полігонах Республіки Білорусь.

Сокири Сіверщини та Слобожанщини: противник підтримує військову присутність у районах Росії, що межує з Україною. Ворог зміцнює своє угруповання, що займається охороною кордону з підрозділами територіальних військ. Протягом доби 8 червня ворог завдав авіаударів по населених пунктах Миропілля, Сінне та Северинівка (Сумська область). Окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Атинське, Безсалівка, Миропілля, Пономаренки (Сумська область), Красне, Мороховець, Лук’янці, Стариця, Хатище, Вовчанськ, Чугунівка (Харківська область).

Куп’янська вісь: противник обстріляв з артилерії та мінометів Кам’янку, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічну, Кислівку, Табаївку, Берестове (Харківська область), Новоселівське (Луганська область).

Вісь Лимана: протягом доби 8 червня противник провів невдалий наступ у околицях Веселе (Донецька область). Макіївка, Невське, Білогорівка (Луганська область), Верхньокам’янське, Торське, Спірне та Роздолівка (Донецька область).

Бахмутська вісь: противник намагався покращити тактичну ситуацію та провів наступальні операції у напрямку Іванівське. До жодного успіху. Противник завдав авіаудару в околицях населеного пункту Біла Гора (Донецька область). Під ворожий обстріл потрапили Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Північне (Донецька область).

Вісь Авдіївки: противник зробив невдалі спроби просунутися поблизу населених пунктів Сєверне та Опитне. Російські сили завдали авіаударів по околицях Авдіївки. Окупантські сили обстріляли околиці населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське та Карлівка (Донецька область).

Вісь Мар’їнка: українські захисники відбили всі атаки ворога в околицях міста Мар’їнка. Ворог зазнав втрат. Водночас ворог обстріляв з артилерії по околицях Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки (Донецька область).

Шахтарське вісь: ворог обстріляв населені пункти Вугледар, Шахтарське, Золота Нива, Времівка (Донецька область).

Запорізька та Херсонська сокири: противник тримається на обороні. Росіяни завдали авіаудару по околицях Гуляйполя (Запорізька область). Окупанти обстріляли з артилерії Бурлацьке, Зелене Поле, Новосілку, Новопіль, Темирівку (Донецька область), Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Кам’янське (Запорізька область), Берислав, Антонівку (Херсонська область), Херсон.

У населених пунктах тимчасово окупованої території Херсонської області російські окупанти продовжують виконувати наслідки свого злочину. Зокрема, евакуйованих з затоплених населених пунктів розміщують у пансіонатах та базах відпочинку, де вже дислокуються. Це спроба окупантів захистити себе, ховаючись за мирними жителями.