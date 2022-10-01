Російські військові, які знаходяться у Лимані, просили своє керівництво дати дозвіл на вихід з міста, однак отримали відмову.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його даними, російські окупанти, які перебувають у Лимані (Донецька область) звернулись до свого керівництва з проханням вийти з фактичного оточеного Збройними силами України міста.

Та попри таке прохання своїх підопічних, військові командири Росії не дозволили їм вийти з міста.

Таким чином, додав Гайдай, у Лимані оточено понад 5 тисяч російських окупантів.

За його словами, вони або здадуться у полон українським військовим, або спробують прорватись з оточення.

Водночас, наголосив очільник Луганщини, майже всі шляхи для відходу росіян чи підвозу їм боєзапасів – перекриті.