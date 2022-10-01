Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його даними, російські окупанти, які перебувають у Лимані (Донецька область) звернулись до свого керівництва з проханням вийти з фактичного оточеного Збройними силами України міста.
Та попри таке прохання своїх підопічних, військові командири Росії не дозволили їм вийти з міста.
Таким чином, додав Гайдай, у Лимані оточено понад 5 тисяч російських окупантів.
За його словами, вони або здадуться у полон українським військовим, або спробують прорватись з оточення.
Водночас, наголосив очільник Луганщини, майже всі шляхи для відходу росіян чи підвозу їм боєзапасів – перекриті.
- За даними аналітиків ISW українські військові, ймовірно, протягом наступних 72-х годин захоплять або оточать Лиман, що у Донецькій області.