Про це генерал повідомив у Facebook.
“Шановні громадяни – призовники та військовозобов’язані! Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі! Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК”, – пояснив Залужний.
Водночас він зазначив, що жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося.
Дозвіл на виїзд за межі району та області можуть отримати:
1. Призовники:
– яким надано відстрочку від призову – на термін до 1 року, але не пізніше дати закінчення відстрочки;
– які мають право на відстрочку, що підтверджується відповідними документами – на термін до 1 року, але не пізніше дати закінчення відстрочки;
– інші: за рішення керівника ТЦК (військкомат) за наявності поважних причин (хвороба, смерть рідних, сімейні обставини тощо) – на термін до 30 діб.
2. Військовозобов’язані та резервісти:
– які не підлягають мобілізації відповідно до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” – на підставі документів, які надають право на відстрочку від мобілізації, на термін до 1 року.
– заброньовані на період мобілізації та на воєнний час (за клопотанням органу державної влади, місцевого самоврядування, установи, організації) – на термін до 30 діб.
– інші – в окремих випадках, за рішенням керівника ТЦК та СП (військкомату) при наявності поважних причин та наданні відповідних документів – на термін до 30 діб.
Дозвіл не потрібен громадянам України, які:
1. Виключені з військового обліку.
2. Відбувають у відрядження і є військовозобов’язаними, заброньованими на період мобілізації та на воєнний час згідно з відповідним наказом Мінекономіки (за наявності паспорта громадянина України, військового квитка (тимчасового посвідчення військовозобов’язаного), посвідчення про відстрочку від мобілізації або завіреного керівником ТЦК та СП (військкомату) витягу з наказу Мінекономіки про бронювання та посвідчення про відрядження.
3. Є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, які зняті з військового обліку у зв’язку з відбуттям до нового місця проживання (такі громадяни зобов’язані стати на військовий облік на новому місці проживання не пізніше 7 діб після зняття з військового обліку).
Для отримання дозволу необхідно звернутися з клопотання до вашого ТЦК та СП.
- Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкти щодо продовження терміну дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації. Загальний термін діятиме ще 90 днів, тобто до 23 серпня.
- Також чоловікам призовного віку не дозволять виїжджати за межі України, допоки в державі триває повномасштабна війна проти РФ і введено воєнний стан.
- У разі продовження воєнного стану в Україні, головнокомандувач ЗСУ з 1 жовтня 2022 року має забезпечити взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних згідно з переліком спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінок братимуть на військовий облік.