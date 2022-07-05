Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний звернувся з роз'ясненням відносно Порядку надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку в Територіальному центрі комплектування, на виїзд за межі місця проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Про це генерал повідомив у Facebook.

“Шановні громадяни – призовники та військовозобов’язані! Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі! Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК”, – пояснив Залужний.

Водночас він зазначив, що жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося.

Дозвіл на виїзд за межі району та області можуть отримати:

1. Призовники:

– яким надано відстрочку від призову – на термін до 1 року, але не пізніше дати закінчення відстрочки;

– які мають право на відстрочку, що підтверджується відповідними документами – на термін до 1 року, але не пізніше дати закінчення відстрочки;

– інші: за рішення керівника ТЦК (військкомат) за наявності поважних причин (хвороба, смерть рідних, сімейні обставини тощо) – на термін до 30 діб.

2. Військовозобов’язані та резервісти:

– які не підлягають мобілізації відповідно до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” – на підставі документів, які надають право на відстрочку від мобілізації, на термін до 1 року.

– заброньовані на період мобілізації та на воєнний час (за клопотанням органу державної влади, місцевого самоврядування, установи, організації) – на термін до 30 діб.

– інші – в окремих випадках, за рішенням керівника ТЦК та СП (військкомату) при наявності поважних причин та наданні відповідних документів – на термін до 30 діб.

Дозвіл не потрібен громадянам України, які:

1. Виключені з військового обліку.

2. Відбувають у відрядження і є військовозобов’язаними, заброньованими на період мобілізації та на воєнний час згідно з відповідним наказом Мінекономіки (за наявності паспорта громадянина України, військового квитка (тимчасового посвідчення військовозобов’язаного), посвідчення про відстрочку від мобілізації або завіреного керівником ТЦК та СП (військкомату) витягу з наказу Мінекономіки про бронювання та посвідчення про відрядження.

3. Є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, які зняті з військового обліку у зв’язку з відбуттям до нового місця проживання (такі громадяни зобов’язані стати на військовий облік на новому місці проживання не пізніше 7 діб після зняття з військового обліку).

Для отримання дозволу необхідно звернутися з клопотання до вашого ТЦК та СП.