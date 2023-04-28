В Інституті вивчення війни зауважили, що, ймовірно, військове командування проводить перестановки в керівництві органів управління, пов’язаних із формуванням сил, забезпеченням і матеріально-технічним забезпеченням. На думку фахівців, така перестановка кадрів може свідчити про страх росіян перед контрнаступом ЗСУ, однак навряд чи такі зміни допоможуть протистояти атакам України.

Про це йдеться у звіті ISW.

Аналітики зазначили, що напередодні низка російських мілблогерів повідомили, що генерал-полковник Олексій Кузьменков, заступник голови Національної гвардії Росії (Росгвардія), змінив генерал-полковника Михайла Мізінцева на посаді заступника міністра оборони РФ з матеріально-технічного забезпечення.

Один з мілблогерів – котрий пов’язаний з ПВК “Вагнер” – зауважив, що звільнення Мізенцева могло стати наслідком перевірки боєготовності військ Північного флоту, яку проводив колишній командувач повітряно-десантними військами і пов’язаний з ПВК “Вагнер” генерал-полковник Михайло Теплінський, який нещодавно був повторно призначений на невизначену командну посаду.

За даними цього ж мілблогера, під час перевірки Теплінський виявив, що на деяких ділянках фронту окупанти (насамперед вагнерівці) не отримують необхідного забезпечення.

В ISW припустили, що повернення пов’язаного з ПВК “Вагнером” Теплінського можуть свідчити про те, що Кремль знову допомагатиме вагнерівцям.

Загалом же, у межах кадрових перестановок нових керівників отримають три органи управління, пов’язані з управлінням аспектами формування російських сил, забезпеченням військ і матеріально-технічним наглядом.

“Центр управління національною обороною Росії є органом, відповідальним за координацію дій ЗС РФ і, по суті, є нервовим центром всього міністерства оборони Росії. Поряд з координацією дій Центру управління національною обороною, органи, відповідальні за кадровий і матеріально-технічний нагляд, сприяють критично важливим функціям підтримки військ”, – зауважили фахівці.

Аналітики резюмували, що російський генштаб, імовірно, намагається змінити керівників, оскільки у російському інформаційному просторі зростає страх перед контрнаступом ЗСУ.

Також ці зміни свідчать про те, звільнені керівники не змогли належним чином сприяти зимовому наступу РФ, який здебільшого не мав суттєвих успіхів.

“Однак ці зміни навряд чи створять умови для своєчасної відповіді російським військам на український контрнаступ. Ці зміни можуть бути частиною ширших зусиль щодо реформування та офіційного оформлення Збройних сил Росії в довгостроковій перспективі”, – наголосили фахівці.