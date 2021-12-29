Міністр оборони США Ллойд Остін наказав авіаносній ударній групі ВМС залишитися в Середземному морі через скупчення тисяч російських військ на кордоні з Україною.

Про це повідомляють в Associated Press.

Як йдеться у повідомленні, 6 авіаносців ВМС США мали рухатись на Близький Схід на чолі із кораблем “Гаррі Трумен”.

Зміна в розкладі для кораблів зумовлена необхідністю постійної присутності в Європі через загрозу з боку Росії, а також спокою союзників і партнерів США в регіоні.

США та західні союзники занепокоєні нарощуванням російських військ біля кордонів з Україною. За їхніми підрахунками, на кордонах з Україною дислокуєтеся понад 100 тисяч російських військових, що підсилює побоювання Заходу, що Москва готується до вторгнення в Україну.