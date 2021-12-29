Про це повідомляють в Associated Press.
Як йдеться у повідомленні, 6 авіаносців ВМС США мали рухатись на Близький Схід на чолі із кораблем “Гаррі Трумен”.
Зміна в розкладі для кораблів зумовлена необхідністю постійної присутності в Європі через загрозу з боку Росії, а також спокою союзників і партнерів США в регіоні.
США та західні союзники занепокоєні нарощуванням російських військ біля кордонів з Україною. За їхніми підрахунками, на кордонах з Україною дислокуєтеся понад 100 тисяч російських військових, що підсилює побоювання Заходу, що Москва готується до вторгнення в Україну.
- Нагадаємо, як повідомляли в The Washington Post, Азовське море може стати зоною військового конфлікту між Росією та Україною. Російська сторона може планувати вторгнення на територію України вже цього січня – і якщо це відбудеться в акваторії Азовського моря, українська армія буде практично безсилою.
- Раніше розвідка США заявила, що Росія продовжує нарощувати війська біля кордонів України. РФ почала використовувати комерційні повітряні та залізничні маршрути для підтримання військових.