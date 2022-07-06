Про це він заявив у Telegram.
У своїй заяві він посилався на слова американського економіста та професора Колумбійського університету Джеффрі Сакса, який сказав: “Я майже переконаний, що він вийшов з американських біотехнологічних лабораторій… Було два роки інтенсивного вивчення. Це груба помилка біотехнологій, а чи не природне поширення”.
За словами Володіна, коли звучать такі звинувачення, “Байден мовчить”, адже боїться, що світ дізнається правду про справжнього винуватця пандемії.
У такий спосіб голова держдуми наголосив, що необхідно:
- Зупинити та розсекретити військові біологічні розробки США, які вони ведуть у всьому світі.
- США зобов’язані компенсувати зазнані збитки всім державам, які постраждали від пандемії.
ДОВІДКА. Джеффрі Сакс відомий своєю співпрацею з міжнародними організаціями у сфері боротьби з бідністю, скорочення боргу й боротьби з хворобами, особливо ВІЛ/СНІДу в країнах, що розвиваються. Є автором багатьох статей та книг з економічної тематики. Водночас він часто піддається критиці. Його ідеї оцінюють як утопічні та такі, що призводять тільки до збільшення бідності у світі.
- Нагадаємо, що законопроєкт про покарання за будь-яку “пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин” розглянуть у держдумі РФ. Документ направив до профільного комітету для вивчення спікер Володін.
- 7 червня держдума РФ ухвалила одразу у другому та третьому читаннях закони про невиконання постанов Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), винесених після 15 березня 2022 року. Виплати грошових компенсацій на виконання рішень ЄСПЛ, винесених до 15 березня, можуть здійснюватися виключно у рублях і лише на рахунки російських банках.