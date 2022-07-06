Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що США мають компенсувати збитки країнам, які постраждали від пандемії COVID-19. Він вважає, що Сполучені Штати можуть бути причетними до поширення захворювання та наголосив на необхідності "зупинити та розсекретити військові біологічні розробки США, які вони ведуть у всьому світі".

Про це він заявив у Telegram.

У своїй заяві він посилався на слова американського економіста та професора Колумбійського університету Джеффрі Сакса, який сказав: “Я майже переконаний, що він вийшов з американських біотехнологічних лабораторій… Було два роки інтенсивного вивчення. Це груба помилка біотехнологій, а чи не природне поширення”.

За словами Володіна, коли звучать такі звинувачення, “Байден мовчить”, адже боїться, що світ дізнається правду про справжнього винуватця пандемії.

У такий спосіб голова держдуми наголосив, що необхідно:

Зупинити та розсекретити військові біологічні розробки США, які вони ведуть у всьому світі.

США зобов’язані компенсувати зазнані збитки всім державам, які постраждали від пандемії.

ДОВІДКА. Джеффрі Сакс відомий своєю співпрацею з міжнародними організаціями у сфері боротьби з бідністю, скорочення боргу й боротьби з хворобами, особливо ВІЛ/СНІДу в країнах, що розвиваються. Є автором багатьох статей та книг з економічної тематики. Водночас він часто піддається критиці. Його ідеї оцінюють як утопічні та такі, що призводять тільки до збільшення бідності у світі.