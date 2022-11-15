Військові дії РФ в Україні тепер мають оборонний характер – західний посадовець

Про це пише Reuters.
Зеленський відвідав Херсон 14 листопада і заявив, що будь-яка мирна угода має передбачати виведення всіх російських військ з усієї території України.
“Зрозуміло, що зараз російська окупація України є оборонною операцією”, — анонімно зауважив посадовець.
Посадовець сказав, що виведення РФ з Херсона було відносно впорядкованим, і зазначив, що заява РФ про евакуацію 30 000 військових, ймовірно, є перебільшенням.
Він очікує, що наступного року ситуація на полі бою буде загалом статичною.
“Якщо люди очікують розвалу сил з обох сторін, ми не можемо побачити нічого, що вказувало б на це з цього моменту до кінця року”, — пояснив посадовець.
На його переконання, жодна зі сторін не перебуває “в такому стані, щоб її сили впали”.
Раніше в американській розвідці припустили, що Кремль зумисне відкладав заяву про відступ з Херсона до проміжних виборів у США, щоб уникнути політичної перемоги адміністрації президента США Джо Байдена.
Водночас на думку розвідки Великої Британії, РФ розпочала вивід своїх військ з Херсона ще 22 жовтня, коли було оголошено евакуацію мирного населення.
Вже 15 листопада росЗМІ заявили про нібито виведення співробітників так званої “адміністрації” з окупованої Нової Каховки.
Тоді як аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що за останні дві доби у міноборони РФ посили заяви щодо Донецької області. Експерти вважають, що РФ намагатиметься здобути успіхи на Донеччині, аби відвернути невдоволення від втрат на Херсонщині.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався телефоном з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Під час розмови Залужний наголосив, що українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень з РФ.
- Російські військові завершують перегрупування своїх військ на лівому березі Дніпра, продовжуючи облаштовувати рубежі оборони.
- 15 листопада російські військові випустили по Україні близько ста ракет. У такий спосіб вони перевершили масовану атаку, яку здійснили 10 жовтня.