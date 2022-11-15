Військові дії РФ в Україні тепер мають оборонний характер – західний посадовець

Нині РФ веде оборонні військові дії в Україні після виходу з південного міста Херсон, заявив 15 листопада західний посадовець після того, як президент Володимир Зеленський пообіцяв повернути всю окуповану територію.

Про це пише Reuters.

Зеленський відвідав Херсон 14 листопада і заявив, що будь-яка мирна угода має передбачати виведення всіх російських військ з усієї території України.

“Зрозуміло, що зараз російська окупація України є оборонною операцією”, — анонімно зауважив посадовець.

Посадовець сказав, що виведення РФ з Херсона було відносно впорядкованим, і зазначив, що заява РФ про евакуацію 30 000 військових, ймовірно, є перебільшенням.

Він очікує, що наступного року ситуація на полі бою буде загалом статичною.

“Якщо люди очікують розвалу сил з обох сторін, ми не можемо побачити нічого, що вказувало б на це з цього моменту до кінця року”, — пояснив посадовець.

На його переконання, жодна зі сторін не перебуває “в такому стані, щоб її сили впали”.

Раніше в американській розвідці припустили, що Кремль зумисне відкладав заяву про відступ з Херсона до проміжних виборів у США, щоб уникнути політичної перемоги адміністрації президента США Джо Байдена.

Водночас на думку розвідки Великої Британії, РФ розпочала вивід своїх військ з Херсона ще 22 жовтня, коли було оголошено евакуацію мирного населення.

Вже 15 листопада росЗМІ заявили про нібито виведення співробітників так званої “адміністрації” з окупованої Нової Каховки.

Тоді як аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що за останні дві доби у міноборони РФ посили заяви щодо Донецької області. Експерти вважають, що РФ намагатиметься здобути успіхи на Донеччині, аби відвернути невдоволення від втрат на Херсонщині.