Фонд п'ятого президента України та лідера "ЄС" Петра Порошенка спільно з волонтерами ГО "справа Громад" доставили на фронт 50 буржуйок, які замовили українські захисники тиждень тому.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Петра Порошенка у Facebook.

На південному фронті військові ЗСУ готуються до бойових дій в умовах холодів.

“Вже осінь – і на передовій, там, де знаходиться наша стрілецька рота, дуже потрібні буржуйки. Ми замовили у Фонду Порошенка і ГО «Справа Громад» 50 дуже якісних буржуйок. Замовили їх буквально тиждень тому. І от сьогодні їх привезли”, – зазначив ветеран АТО Олексій Петров, який зараз захищає Україну в лавах одного зі стрілецьких підрозділів.

Крім того, він розповів про ситуацію на фронті та зауважив, що українські захисники “б’ються як леви”, проте є й втрати, але українці обрали продовжувати боротися за свою змелю. Також Олексій Петров додав: “вибили окупантів з-під Києва, погнали на Харківщині – виженемо і з півдня України”.

П’ятий президент України Петро Порошенко, який відвідав військових, пояснив, що зараз важливо бачитися з військовими й розуміти їхні потреби, бо так є чітке розуміння того, що їм знадобиться у боротьбі. Також він зазначив, що саме це робить зусилля із купівлі та постачання техніки максимально ефективними для забезпечення контрнаступу українського війська.

“Був на передовій у стрілецькій бригаді, де служить велика кількість наших побратимів із “Братів по Зброї”, депутатів. Погода стає дедалі холоднішою, і хлопці замовили у Фонд Порошенка та ГО Справа Громад 50 якісних буржуйок. Привезли, передали із рук у руки. Та прийняли нове замовлення: старлінки, радіозв‘язок, ретранслятори, вантажівки та багато іншого. Займемося”, – розповів Петро Порошенко.

Крім того, під час поїздки на південний напрямок Петро Порошенко також передав в одну з бригад комплекс БПЛА “Очі Арти”, який призначений для коригування вогню артилерії та повітряної розвідки. Завдяки укладеній угоді з виробниками БПЛА Poseidon в українське військо планують передати 10 таких комплексів на суму близько 4 млн доларів

“Кожен з нас знає, який зараз відповідальний час, яка в нас мета. І ніхто не має жодного сумніву в нашій перемозі”, – підсумував п’ятий президент України.