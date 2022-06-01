Глава Кіберкомандування США генерал Пол Накасоне визнав, що військові хакери США провели низку наступальних, інформаційних та оборонних операцій на підтримку України у відповідь на повномасштабну атаку РФ.

Про це Пол Накасоне повідомив в інтерв’ю Sky News.

Він не уточнив подробиці кібератак, водночас наголосив, що вони відбувалися відповідно до закону, узгоджені із політикою Пентагону та під цивільним наглядом.

“Моя робота — надавати низку варіантів дій міністру оборони й президенту, що я і роблю”, – зазначив Накасоне.

Генерал зауважив, що на відміну від РФ, котра проводить інформаційні операції, засновані на з брехні, США стратегічно прагнуть доносити лише правду.

На запитання, наскільки високим є ризик російських атак проти США, Накасоне заспокоїв, що служби зберігають пильність кожного дня та постійно працюють над захистом країни.

Він додав, що у цьому допомогла стратегічна взаємодія Вашингтона з іншими країнами Заходу, яка розпочалась ще у 2018 році.