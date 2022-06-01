Про це Пол Накасоне повідомив в інтерв’ю Sky News.
Він не уточнив подробиці кібератак, водночас наголосив, що вони відбувалися відповідно до закону, узгоджені із політикою Пентагону та під цивільним наглядом.
“Моя робота — надавати низку варіантів дій міністру оборони й президенту, що я і роблю”, – зазначив Накасоне.
Генерал зауважив, що на відміну від РФ, котра проводить інформаційні операції, засновані на з брехні, США стратегічно прагнуть доносити лише правду.
На запитання, наскільки високим є ризик російських атак проти США, Накасоне заспокоїв, що служби зберігають пильність кожного дня та постійно працюють над захистом країни.
Він додав, що у цьому допомогла стратегічна взаємодія Вашингтона з іншими країнами Заходу, яка розпочалась ще у 2018 році.
- Нагадаємо, хакерська група, пов’язана з російськими військовими, намагалася проникнути на українські електропідстанції та розгорнути шкідливий код, здатний відімкнути електропостачання.
- Проросійські кіберзлочинці взяли на себе відповідальність за атаку на сайти кількох італійських установ.
- За даними Microsoft, пов’язані з російською владою хакери почали здійснювати кібератаки щодо України за рік до вторгнення російських військових, щоб закласти основу надалі для військових операцій.
- Наразі Україна ще відчуває сильний тиск у кіберпросторі з боку російських хакерів. Водночас ймовірно, їхній потенціал досягнув свого максимуму. Росіяни продемонстрували всі доступні інструменти та технології. Завдяки санкціям російські хакери не зможуть розвиватись так, як вони розвивались раніше.