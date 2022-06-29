Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
На Харківському напрямку противник обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Базаліївка, Пришиб, Шестакове, Руська Лозова, Верхній Салтів, Іванівка та Замулівка.
На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та утримує раніше зайняті рубежі.
На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ-Бахмут. Здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка, Сіверськ та авіаудар по району Лисичанського нафтопереробного заводу. Для підтримки наступальних дій, в районі населеного пункту Верхньокам’янка задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та знешкодили. Залишки ДРГ окупантів відійшли.
На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позицій наших військ з артилерії різних калібрів поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар’ївки. Завдав авіаудару неподалік села Відродження. Намагався наступальними діями покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спірне, успіху не мав, відійшов. Диверсійно-розвідувальну групу противника наші воїни знешкодили неподалік Берестового.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Павлівка, Білогір’я, Інженерне, Ольгівське, Преображенка та Гуляйпільське. Окрім того, російські окупанти завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі поблизу Оріхова та Щербаків.
На Південнобузькому напрямку ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури зі ствольної та реактивної артилерії, проводить перегрупування військ.
“Окремі підрозділи збройних сил російської федерації, що були виведені на відновлення боєздатності з території України, не мають змоги своєчасно доукомплектувати підрозділи через небажання особового складу брати участь у війні проти України. Особовий склад, що відмовився від участі у війні звільняється, є спроби притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності.
Наші підрозділи продовжують виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та б’ють окупантів у ближніх боях”, – йдеться у зведенні Генштабу.
- Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти зазнали чималих втрат. Зокрема за 4 місяці повномасштабної війни росіяни втратили вже понад 35 тисяч своїх армійців.
- Темпи та результати наступного етапу поточної кампанії РФ можуть частково залежати від здатності росіян відновити бойову міць сил, які брали участь у Сєвєродонецькій битві. Решта війська у Сєвєродонецьку повинна буде форсувати річку Сіверський Донець, щоб брати участь у російському наступі.
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- Водночас Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав Москву загрозою для НАТО, натомість зазначив, що для України двері альянсу відкриті.
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