У М'янмі військові масово вбивали мирних жителів, загинуло щонайменше 40 людей.Вбивства сталися в ході чотирьох окремих інцидентів у поселенні Кані - опозиційному оплоті в районі Сагінг в Центральній М'янмі в липні.

Про це повідомляється у розслідуванні BBC.

Тоді спостерігалось посилення боїв у цьому районі між військовими та місцевим осередком Народних сил оборони за кілька місяців до масових вбивств.

Свідчення 11 очевидців Кани порівняли з відеозаписами та фотографіями, зібраними Myanmar Witness, британською неурядовою організацією, яка розслідує порушення прав людини у країні.

Свідки розповіли, що солдати, деякі з яких були 17 – річні, оточили мешканців поселення, відділили чоловіків та вбили їх. Згідно з відеозаписами та зображеннями інцидентів можна зробити висновок, що більшість убитих спочатку катували, а потім поховали у неглибоких могилах.

Найбільше масове вбивство сталося в селі Інь, де щонайменше 14 чоловіків було закатовано чи побито до смерті, після чого їхні тіла кинули в яр.

Свідки в Інь, розповіли BBC, що чоловіків спершу зв’язали мотузками та побили перед смертю. Жінка, чий брат, племінник і зять були вбиті, сказала, що “ми благали їх не робити цього. Та військовим було байдуже. Вони питали жінок: Чи є серед них ваші чоловіки? Якщо так, проведіть свій останній обряд”.

Чоловік, якому вдалося уникнути вбивства, розповів, що солдати протягом кількох годин перед смертю катували чоловіків – зв’язували їх, били камінням та прикладами.

Також, у сусідньому селі Зі Бін Двін у кінці липня знайшли 12 понівечених тіл у неглибоких братських могилах. Одне з них – спотворене тіло чоловіка 60 років, яке знайшли прив’язаним до сливового дерева неподалік. Він не втік з села, бо був впевнений, що через вік його не зачеплять.

Родичі вбитих запевняли, що чоловіки не брали участі у нападах на військових.

BBC передала звинувачення заступнику міністра інформації М’янми та військовому офіційному представнику генералу За Мін Туну. Він не заперечував, що солдати скоїли масові вбивства, сказавши, що “це може статися” і “коли вони ставляться до нас як до ворогів, ми маємо право захищатися”.