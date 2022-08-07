Китай завершив чотири дні бойових стрільб і бойових навчань, які продемонстрували його зростаючий наступальний потенціал проти Тайваню та оновили набір інструментів Пекіна для залякування острівної демократії.

Про це пише американська щоденна газета The Wall Street Journal.

У неділю китайська армія заявила, що провела тренування у водах і повітряному просторі поблизу острова, щоб перевірити здатність завдавати удари по наземних цілях і вести повітряний бій на великі відстані. Центральне телебачення Китаю транслювало кадри навчань у своїх вечірніх випусках новин, показуючи реактивні винищувачі та стратегічні бомбардувальники, останні озброєні ракетами “повітря-земля”, які здійснюють те, що державний мовник назвав імітацією атак.

Навчання, оголошені у відповідь на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі у вівторок на Тайвань, стали найяскравішою демонстрацією сили Китаю за десятиліття поблизу острова, який Пекін вважає своєю територією.

“Навчання демонструють, що Китай може тепер бути в змозі виконувати деякі види операцій, які він, можливо, був не в змозі зробити в минулому, наприклад, здійснення фактичної блокади портів Тайваню, можливо, закриття Тайванської протоки”, – зазначив професор і директор програми досліджень безпеки в Массачусетському технологічному інституті Тейлор Фравель, додавши, що Пекін, ймовірно, продовжить проводити подібні навчання для тиску на Тайбей у майбутньому.

Хоча Китай мало що може зробити, щоб відмовити США та Японію від підтримки Тайваню, інші уряди в Азії та Європі можуть стати більш обережними, пояснив колишній високопоставлений сінгапурський дипломат Білахарі Каусікан. Він зазначив, що президент Південної Кореї, наприклад, відмовився зустрітися з Пелосі, коли вона проїжджала через Сеул після зупинки в Тайбеї.

Командування НВАК, яке контролює сили поблизу Тайваню, офіційно не оголосило про завершення чотириденних навчань. У неділю Тайвань заявив, що поступово скасовує обмеження на польоти через свій повітряний простір, оскільки проміжок часу, встановлений Китаєм для проведення навчань із бойовою стрільбою в шести оголошених зонах, минув.

У суботу Пекін оголосив, що його військові протягом наступного місяця проводять нові маневри у водах біля північно-східного узбережжя Китаю поблизу Корейського півострова, продовжуючи серію навчань у цьому районі.

З моменту початку навчань поблизу Тайваню в четвер китайська армія оточила острів балістичним ракетним вогнем і направила військові кораблі та літаки в зону дії військових баз Тайваню та великих комерційних портів — маневри, які, за словами китайських військових, продемонстрували здатність армії закрити острів. Два готові авіаносці Китаю також вперше об’єдналися для навчань.

Представники НВАК кажуть, що навчання продемонстрували покращену здатність Китаю стримувати США від військового втручання в захист Тайваню. Професор Університету національної оборони, генерал-майор Мен Сянцін заявив державному телебаченню, що американський авіаносець USS Ronald Reagan відступив на кілька сотень кілометрів після того, як Пекін оголосив, що буде запускати ракети у води на схід від Тайваню.

Офіційні особи Білого дому заявили, що сили США продовжуватимуть діяти в західній частині Тихого океану, як і раніше, і що USS Ronald Reagan отримав наказ залишатися в загальному районі поблизу Тайваню “для моніторингу ситуації”.

Під час навчань державні ЗМІ Китаю також опублікували зображення, які, здавалося, показують, що НВАК діє в межах видимості берегової лінії Тайваню та його військових сил.

Китайські зображення викликали глузування з боку деяких тайванських аналітиків і користувачів соціальних мереж, які стверджували, що фотографії були підроблені. Міністерство оборони Тайваню відповіло на це, оприлюднивши фотографію, на якій тайванський фрегат стежить за військовим кораблем НВАК, що знаходиться неподалік, із підписом “Абсолютно реально! Не потрібно фотошопити!”.

Під час навчань НВАК президентка Тайваню Цай Ін Вень та інші офіційні особи запевнили жителів, що військові сили острова здатні відбити будь-яку китайську загрозу, звинувативши Пекін у завданні шкоди регіональному миру та стабільності.

Міністерство оборони Тайваню також виступило з заявами, в яких натякає, що претензії Китаю не слід сприймати за чисту монету. Наприклад, міністерство наполягало на тому, що китайські балістичні ракети, запущені в четвер у води на схід від Тайваню, пролетіли над островом настільки високо, що вони перевершили межі того, що Тайбей визначає як його повітряний простір.