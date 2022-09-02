Російські військово-стратегічні навчання, такі як "Схід", не змогли забезпечити здатність армії РФ проводити широкомасштабні, складні операції у повномасштабній війні проти України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

У британській розвідці зазначили, що попри повномасштабну війну РФ в Україні, 1 вересня, російські військові розпочали щорічні спільні стратегічні навчання “Схід-2022”.

Крім того, Росія публічно заявляла, що у цих навчаннях візьмуть участь 50 тисяч військових, однак у Міноборони Великої Британії зауважили, що навряд чи цього року буде активно залучено більше як 15 тисяч військовослужбовців РФ. Це близько 20% сил, які брали участь в останніх навчаннях “Схід” у 2018 році.

“Військові дії Росії в Україні показали, що російські військово-стратегічні навчання, такі як “Схід”, не змогли підтримати здатність військових проводити широкомасштабні, складні операції” – розповіли у британській розвідці.

А також додали, що подібні заходи мають суворий сценарій, не заохочують до ініціативи й спрямовані насамперед на те, щоб справити враження на російських лідерів і міжнародну аудиторію.