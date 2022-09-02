Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.
У британській розвідці зазначили, що попри повномасштабну війну РФ в Україні, 1 вересня, російські військові розпочали щорічні спільні стратегічні навчання “Схід-2022”.
Крім того, Росія публічно заявляла, що у цих навчаннях візьмуть участь 50 тисяч військових, однак у Міноборони Великої Британії зауважили, що навряд чи цього року буде активно залучено більше як 15 тисяч військовослужбовців РФ. Це близько 20% сил, які брали участь в останніх навчаннях “Схід” у 2018 році.
“Військові дії Росії в Україні показали, що російські військово-стратегічні навчання, такі як “Схід”, не змогли підтримати здатність військових проводити широкомасштабні, складні операції” – розповіли у британській розвідці.
А також додали, що подібні заходи мають суворий сценарій, не заохочують до ініціативи й спрямовані насамперед на те, щоб справити враження на російських лідерів і міжнародну аудиторію.
- Китай відправить своїх військових до Росії на спільні військові навчання “Схід-2022”, участь також візьмуть Індія, Білорусь, Монголія, Таджикистан та низка інших країн.
- Нові заяви президента РФ Володимира Путіна щодо цілей “спецоперації” свідчать про те, що він не відмовився від своїх планів щодо захоплення України і продовжить шукати сили для війни.
- В Україні триває 191-ша доба повномасштабного вторгнення Росії. За цей час військові ЗСУ ліквідували вже понад 48 тисяч російських окупантів.