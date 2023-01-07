Через важкі погодні умови українським захисникам доводиться доставляти їжу на бронетехніці, долаючи розмиті дороги.

Про це повідомила пресслужба 66-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

Йдеться про село Невське, яке знаходиться на території Луганської області.

Зазначається, що продовольчі товари для захисників доводиться доставляти по “розкислій багнюці”. Тому, такі транспортування виконують на бронетехніці.

“Ми стали свідками доставляння армійського харчу на передову захисникам 66-ї бригади. У надзвичайно важких умовах розкислої багнюки цей процес став можливим завдяки бронетехніці М113”, — йдеться в дописі.

Нагадаємо, що 7 січня на сході, а також у Сумській, Полтавській, Чернігівській областях стовпчики термометрів опустились до -15…-20 градусів. Вдень у цих регіонах від -8 до -13 градусів.