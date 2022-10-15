Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У повідомленні зазначається, що підрозділи української реактивної артилерії продовжують наносити вогневого ураження по російських окупантах із вітчизняної 220-мм реактивної системи залпового вогню “Буревій”.

Відтак сучасні цифрові системи управління вогнем та обміну інформацією суттєво скорочують час від розгортання на позиції до початку стрільби. А ще “Буревій” захищає українських захисників своєю бронею.

“За допомогою цього комплексу ми можемо заїжджати в основному напрямку не виходячи з машини, чого не було на попередній установці. Можемо передавати дані та обмінюватися командами без застосування радіостанцій. Не потрібно виходити з машини, діставати компас, виїжджати по компасу, це вже можна виконати в кабіні”, – розповів військовослужбовець ЗСУ Владислав.

Довідка. “Буревій” — реактивна система залпового вогню калібром 220 мм. Розроблена ДП “Шепетівський ремонтний завод” для заміни БМ-27 “Ураган”. Вогневі випробування відбулись в листопаді 2020 року.

В грудні 2021 року Державне підприємство “Шепетівський ремонтний завод” отримало партію шасі Tatra T815-7 для випуску нової української 220-мм реактивної системи залпового вогню “Буревій”.

Калібр РСЗВ “Буревій” 220-мм та може використовувати всі наявні реактивні снаряди для РСЗВ “Ураган”, а також нові, зі збільшеною з 35 до 65 км дальністю знищення цілей, які розробляє КБ “Південне” у межах програми “Тайфун-2”.

Система оснащена цифровою системою управління вогнем, включно із системою обміну інформацією на полі бою. Це дозволяє включити “Буревій” у єдиний розвідувально-ударний контур, коли інформація від засобів розвідки, наприклад БПЛА, у режимі он-лайн передається на засоби ураження. Це значно скорочує час від виявлення цілей до їх знищення.

“Буревій” розміщено на шасі Т815-7Т3RC1 8×8 виробництва компанії Tatra. Максимальна швидкість по шосе становить понад 100 км/год.

Шасі від базової версії відрізняються броньованою кабіною, обладнаними місцями для кріплення радіостанцій та особистої зброї. Замість напівавтоматичної чеської коробки від Tatra була встановлена автоматична трансмісія Allison.

Ще однією особливістю є додатковий енергоагрегат, що дозволяє економити ресурс основного дизельного двигуна (потужність 300 кВт, максимальний крутний момент 2100 Нм). Має чотири “лапи” замість двох в “Урагані”, що робить машину стійкішою під час стрільби.