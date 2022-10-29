Російські військові активно займають бази та заклади відпочинку, а також приватні будинки у Скадовську Херсонської області. У цьому їм допомагають місцеві колаборанти.

Про це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у етері медіаплатформи “Вгору”.

За його словами, росіяни для проживання обирають порожні будинки Скадовської громади. Якщо окупантам не вдається відчинити двері, то вони їх вибивають.

Зокрема, російські солдати займають житла з водою, опаленням та туалетом всередині.

Водночас як зазначив Яковлєв, є факти мародерства у будинках місцевих мешканців. Також ворожі війська вивезли комунальне майно зі школи та лікарні громади.

“За інформацією місцевих, аншлаг у магазинах такий, як у розпал сезону. Але це порожнє, бо впевнений, що при наближенні ЗСУ бігти вони будуть ще швидше, ніж бігли до цього з правого берега”, — сказав Яковлєв.