Про це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у етері медіаплатформи “Вгору”.
За його словами, росіяни для проживання обирають порожні будинки Скадовської громади. Якщо окупантам не вдається відчинити двері, то вони їх вибивають.
Зокрема, російські солдати займають житла з водою, опаленням та туалетом всередині.
Водночас як зазначив Яковлєв, є факти мародерства у будинках місцевих мешканців. Також ворожі війська вивезли комунальне майно зі школи та лікарні громади.
“За інформацією місцевих, аншлаг у магазинах такий, як у розпал сезону. Але це порожнє, бо впевнений, що при наближенні ЗСУ бігти вони будуть ще швидше, ніж бігли до цього з правого берега”, — сказав Яковлєв.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що, ймовірно, Кремль готує інформаційні умови, аби виправдати відступ та значні втрати армії РФ на Херсонщині.
- Російські окупанти та їх прибічники планують депортувати приблизно 50-60 тисяч мешканців тимчасово окупованого Херсона та області з 4 правобережних районів на лівий берег Дніпра або у РФ. Причиною називають нібито підготовку контрнаступу ЗСУ.
- У тимчасово окупованому Херсоні російські військові готують провокації. Окупанти мають намір звинуватити у них Збройні сили України.